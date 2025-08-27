Meen Tarot Rashifal 27 August 2025: आर्थिक स्थिति ठीक है, : प्रेम संबंध में थोड़ी कटुता आ सकती है

मीन (Pisces):-

Cards :- The Hermit

धन कमाने और आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के होड़ के चलते हमेशा कार्य करते आए हैं.परिवार को भी पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं.अब इन कार्यों से अचानक से मन ऊबने लग सकता हैं.ये सब मन को शांति और सुकून नहीं दे पा रहे है.अब पैसा कमाने की होड़ से बाहर निकल कर अध्यात्म की तरफ जा सकते है.मन में व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन को लेकर द्वंद की स्थिति उत्पन्न होने लगी है.किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से इस दुविधा से बाहर निकलना चाह रहे हैं.ये वक्त आत्म चिंतन कर खुद की आंतरिक शक्तियों को पहचानने का है.पूर्व में जिन भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है.उन्होंने आपको अकेला कर दिया है.इस अकेलापन से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं.अपने कार्य को एक नई पहचान देने की कोशिश कीजिए.वे ईर्ष्यालु लोग जिसने आप घिरे हुए है. उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिए.ईश्वर की प्रति आस्था और विश्वास पहले से अधिक मजबूत होने लगेगा. संतान को लेकर काफी उत्साहित हो सकते है. आपके बच्चे ने अपनी शिक्षा में अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है.बुरे व्यसनों से दूर रहने का प्रयास करे.समय पर कार्य पूरा करने की आदत बनाएं.

Advertisement

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य खराब रह सकता हैं.आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती हैं.संभालकर चले. पैरों में चोट लग सकती हैं.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति ठीक है. इसे और अच्छा बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं.पिता से धन प्राप्ति की संभावना बन सकती हैं.

रिश्ते : प्रेम संबंध में थोड़ी कटुता आ सकती है.प्रिय के साथ किसी बात पर अनबन काफी बढ़ सकती हैं.

---- समाप्त ----