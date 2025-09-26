Meen Tarot Rashifal 26 September 2025: मीन राशि वालों के पैसों की आवक जावक अच्छी बनी हुई हैं, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

मीन (Pisces):-

Cards:- Ace of Pentacles

अचानक से धन कमाने के कुछ नए स्रोत सामने आ सकते हैं. इन स्रोतों में से सही स्त्रोत का चयन कर आप अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे. कार्य क्षेत्र के कार्य करने के साथ किसी नए कार्य को समय मिलने पर शुरू करना आपके लिए धीरे-धीरे आमदनी बढ़ाने का जरिया बन सकता हैं . इस समय कुछ नए कार्य शुरू कर सकते हैं. समय अनुकूल है. इन कार्यों में की गई थोड़ी सी भी मेहनत आपको अच्छे परिणाम दिला सकती हैं. कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है. यह भी हो सकता हैं, की पुरानी नौकरी में अच्छी वेतन वृद्धि की प्राप्ति हो जाए. किसी नई संपत्ति को खरीदने पर विचार करेंगे. इस संपत्ति को व्यावसायिक उपयोग के रूप में करने की इच्छा मन में बनी हुई है. अतीत में की गई गलतियों से सबक लेंगे देर और संयम के साथ अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं इस समय अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें. गलत वाणी आपके अच्छे वाले कार्य को दूसरों के निगाह में गलत साबित कर सकती है.

स्वास्थ्य: सुबह के सैर के दौरान सजगता रखें. हो सकता हैं, कि किसी की लापरवाही के चलते आपको नुकसान हो जाएं.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक जावक अच्छी बनी हुई हैं. एक बड़ी धनराशि निवेश कर सकते हैं.

रिश्ते: टूटे हुए रिश्तों को सही सही बनाने के लिए समय अनुकूल है. थोड़े से ही प्रयास से रिश्तों में बनी हुई गलतफहमियां दूर हो जाएगी.

---- समाप्त ----