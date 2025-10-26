scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 26 October 2025: जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, बड़ा नुकसान हो सकता है

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 26 October 2025: अभी के लिए थोड़ी सी मेहनत से आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं. भविष्य की योजना पर पुनः विचार करें. और अच्छी तरह से सोचने समझने के उपरांत ही उनको क्रियान्वित करें.

मीन (Pisces):-
Cards:- King of cups
कार्य क्षेत्र में आपकी योजना के विफल होने के कारण अधिकारी आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं. कार्य की विफलता आपके आर्थिक लाभ को भी कम कर सकती है. अधिकारी द्वारा इस कार्य को पुनःसफल बनाने का प्रयास करने की बात कही जा सकती है. इस कार्य को लेकर आप काफी दुविधा ग्रस्त हो सकते हैं. आपकी इस सुविधा को समझते हुए आपसे बड़े कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकते हैं. उनकी मदद के चलते आप कार्य को पुन: शुरू कर सफलता की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे.

अभी के लिए थोड़ी सी मेहनत से आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं. भविष्य की योजना पर पुनः विचार करें. और अच्छी तरह से सोचने समझने के उपरांत ही उनको क्रियान्वित करें. जल्दबाजी में किसी भी ऐसे कार्य को ना करें. जिसकी बारे में आपको सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो. ऐसी स्थिति में उस कार्य को थोड़े समय के लिए रोक देना आपके लिए बेहतर होगा. आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जोश जितनी जल्दी पनपता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है. जिसके चलते आप कार्य की शुरुआत में जितने ऊर्जावान और उत्साहित नजर आते हैं.

कार्य के मध्य के बाद आपकी ऊर्जा और उत्साह कहीं खो सा जाता है. और कार्य को करने की आपकी रुचि धीरे-धीरे कम होती नजर आती हैं. जिसके चलते आप कार्य को पूरा करने में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं. इस बात को समझने का प्रयास करें. कि यह स्थिति भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. वक्त रहते इस स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए. 

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और तनाव के चलते पर्याप्त विश्राम नहीं कर पा रहे हैं. इस समय अवकाश लेकर थोड़ा विश्राम करना. आपको फिर से ऊर्जावान बना देगा. 

आर्थिक स्थिति: परिवार में किसी की बीमारी के चलते काफी धन खर्च होने की संभावना बन रही है. 

रिश्ते: सभी रिश्तों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास कई बार दुविधा में डाल सकता है.

---- समाप्त ----
