scorecardresearch
 

Feedback

Meen Tarot Rashifal 25 October 2025: धनराशि उधार दे सकते हैं, स्थानांतरण भी मिल सकता है

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 25 October 2025: जल्दी आप महसूस करेंगे कि आपकी ही सोच समझ कर लोग आपसे मित्रता कर सकते हैं.कार्य क्षेत्र पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी मिल सकता है.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-
Cards:- Death
कुछ समय से परिस्थितियों में इतना अधिक परिवर्तन आता हुआ नजर आ रहा हैं.कि उनको संभालना आपकी शक्ति और सामर्थ्य से बाहर हो सकता है. बार-बार आ रहे इन परिवर्तनों के कारण आपके जीवन में उथल-पुथल मच सकती हैं.इस समय कुछ ऐसे लोगों की असलियत आपके सामने आ सकती है.जो कभी  कभी खुद को आपका शुभचिंतक बताते होंगे. यह समय अनावश्यक लोगों,  वस्तुओं को और विचारों को अपने मन से दूर करने का है. अपने मन में सकारात्मक लाने के लिए इन चीजों को, जो आपके जीवन में सिर्फ परेशानियां बढ़ा सकती हैं. को दूर कर देना बेहतर रहेगा.  जल्दी आप महसूस करेंगे कि आपकी ही सोच समझ कर लोग आपसे मित्रता कर सकते हैं.नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. कार्य क्षेत्र पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी मिल सकता है.

कुछ लोगों के लिए जगह परिवर्तन उनके जीवन में एक अच्छे बदलाव को लेकर आ सकता है. आने वाले परिवर्तनों से डरने की जगह उनको अपना कर जीवन को पहले से बेहतर करने का प्रयास कीजिए.किसी एक वस्तु के समाप्त होने के बाद ही किसी दूसरी स्थिति का शुभारंभ होता है. इस बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं. इस समय विचारों की तीव्रता इतनी अधिक है कि उन पर नियंत्रण पाना आपके लिए आसान नहीं हो रहा होगा. किंतु यदि आप समय रहते स्थिति को संभाल लेते हैं. तो आपके आगे के जीवन में अच्छे प्रतिफल प्राप्त होंगे. इस बात के लिए निश्चिंत रहे.

स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद ना हो पाने के कारण आप खुद को स्फूर्तिवान नहीं मान रहे हैं. जिसके चलते कार्यों में शिथिलता आ सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

कागजात पर हस्ताक्षर ना करें, मानसिक तनाव बढ़ सकता है 
आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, खान-पान में परहेज रखें  
पैसा वापस मिल सकता है, तबीयत का ध्यान रखें 
लापरवाही ना बरतें. पैसों की आवक हो सकती है 
धन निवेश ना करें, ठंडी चीजों से परहेज करें 


आर्थिक स्थिति: किसी की मदद करने के लिए आप कुछ धनराशि उधार दे सकते हैं.

Advertisement

रिश्ते: बहन के साथ अपने रिश्ते को और मजबूती देने के लिए एक नए घर को खरीदने पर विचार कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement