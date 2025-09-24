scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 24 September 2025: मीन राशि वाले चुनौतियों का करेंगे डटकर सामना, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 24 September 2025: जो कुछ आपने अपने मन के भीतर छुपाया हुआ है.  उसको बाहर निकलने का समय जल्द ही सामने आ सकता है.

pisces horoscope
मीन(Pisces):-
Cards:- The Hermit 

यदि आप किसी संबंध को लेकर पूरी तरह संदेह की स्थिति महसूस कर रहे हैं.  तो उस संबंध को त्यागने में ही भलाई है.  इस समय आपको अपने भीतर झांकने की जरूरत है. आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर और उसकी ऊर्जा को प्रकाशित कर जीवन में नए बदलाव लाने के मार्ग पर चलना चाहिए.  इस समय कुछ ऐसी चीजों को भी स्वीकार करना पड़ सकता है.  जो आपके लिए अप्रसन्नतादायक हो.  जो कुछ आपने अपने मन के भीतर छुपाया हुआ है.  उसको बाहर निकलने का समय जल्द ही सामने आ सकता है. आवश्यकता पड़ने पर किसी साधु, संत या बुजुर्ग व्यक्ति से उचित मार्गदर्शन ले सकते हैं.  यदि आप उनसे सहायता मांगेंगे, तो आपको निश्चित ही सहायता मिलेगी.  लेकिन इसके बदले में आपको भी जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करनी पड़ेगी.  जीवन आपके समक्ष को चुनौतियां प्रस्तुत कर सकता हैं. इन चुनौतियां का सामना डटकर करें. आने वाले भविष्य के लिए खुद को मजबूत और दृढ़ बना कर रखे हैं . किसी भी तरह की कमजोरी लोगों को आपके जीवन में झांकने का मौका दे सकती है, और बातें बनाने का भी. 

स्वास्थ्य : स्वस्थ रहें.  खान-पान को नियमित बनाएं.  जरूरत से ज्यादा मीठा ना खाएं.  थोड़ा व्यायाम या फिर सुबह की सैर को नियमित रूप से करना.  आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में मदद करेगा. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति ठीक है. कार्य क्षेत्र में वेतन वृद्धि की संभावना बन रही है. 

रिश्ते: माता के साथ आपके संबंध पहले से और बेहतर होंगे.  जल्द ही माता से कोई अच्छा उपहार मिल सकता है. 

