scorecardresearch
 

Feedback

Meen Tarot Rashifal 24 October 2025: विचारों पर नियंत्रण रखें, नियमित व्यायाम करेंगे

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 24 October 2025: अपने विचारों पर नियंत्रण रखें. अति आत्मविश्वास और दूसरों की बातों के अनुसार कार्य करना आपको मुसीबत में डाल देगा. लोगों की बातों को सुनना अलग बात है.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन(Pisces):-
 Cards:-Seven of cups
इस समय विचारों में इतनी अधिक दुविधा बनी हुई हैं.कि किसी भी सही निर्णय तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल हो सकता हैं.हर चीज को हासिल करने की आपकी इच्छा आपके लिए परेशानियां बढ़ा सकती हैं. जिसके चलते आप अपना ध्यान किसी एक कार्य पर केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं.जिसके कारण कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों में बाधाएं आई हुई नजर आ रही हैं.अपनी प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को पूरा करने का प्रयास करना जरूरी है. इस समय आप किसी करीबी के साथ अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं. सामने वाले के अनुभव आपको इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए मददगार साबित होंगे.

इस बात पर विश्वास कर सकते हैं. सही समय पर सही कार्य को प्राथमिकता देकर आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने में खुद को सक्षम बना सकते हैं. एक समय पर एक से अधिक कार्य न करें. हो सकता हैं,कि अधिक कार्य करने के कारण आपका कोई भी कार्य उस सफलता को प्राप्त न कर पाएं. जिसकी आपसे उम्मीद की जा रही हैं .इससे आपके अधिकारियों का गुस्सा आपके ऊपर निकल सकता है. अपने विचारों पर नियंत्रण रखें. अति आत्मविश्वास और दूसरों की बातों के अनुसार कार्य करना आपको मुसीबत में डाल देगा. लोगों की बातों को सुनना अलग बात है. और उन बातों को खुद पर लागू करना अलग, इस बात में अंतर समझने का प्रयास कीजिए.

स्वास्थ्य: अपने वजन पर नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं.उचित खान-पान और नियमित व्यायाम आपके लिए बेहतर अच्छा रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

आर्थिक स्थिति बेहतर है, कमर दर्द हो सकता है 
लेनदेन ना करें, भाई से मनमुटाव हो सकता है 
बड़ी धनराशि मिल सकती है, बाधाएं दूर होंगी 
पुश्तैनी संपत्ति बेंच सकते हैं, धूम्रपान से बचें 
नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, खान-पान का ध्यान रखें 
Advertisement

आर्थिक स्थिति: किसी के बातों में आकर दूसरों को आर्थिक सहयोग ना करें. हो सकता हैं,कि आगे चलकर सामने वाला इस बात से मुकर जाएं.


रिश्ते: अपने रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास कर सकते हैं. परिवार के साथ एक लंबी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement