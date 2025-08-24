scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 24 August 2025: मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, लेनदेन में सावधानी रखें

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 24 August 2025: कोई व्यक्ति जो अभी आपके संपर्क में आया है. उसकी संगत गलत लोगों के साथ ज्यादा है. कोशिश करें कि आप दोनों की मित्रता ज्यादा गहरी न हो. संतान की दोस्ती कैसे लोगों के साथ ज्यादा है. इस बात पर अवश्य ध्यान दें.

pisces horoscope
मीन (Pisces):-

Cards:- Three of swords

कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हैं. इस बात से आप अनजाने में ही अवगत हो गए है. किसी तीसरी स्थिति या व्यक्ति के कारण आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में थोड़ा परेशानी अनुभव हो रही हैं. सामने वाला आपकी नीयत और ईमानदारी को समझ नहीं पा रहा हैं. यह बात मन को परेशान कर सकती हैं. किसी नए अवसर को प्राप्त करने की खुद को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं. हो सकता हैं,कि कार्य क्षेत्र में कोई सहयोगी ऐसी स्थिति निर्मित कर दे. जिसके कारण आपको उच्च अधिकारियों के सामने अपना पक्ष साबित करना पड़ जाए. वैवाहिक जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं. जीवनसाथी का स्वभाव आपके प्रति और खराब होता जा रहा हैं. जिस कारण पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण होने लगा हैं. कोई व्यक्ति जो अभी आपके संपर्क में आया है. उसकी संगत गलत लोगों के साथ ज्यादा है. कोशिश करें कि आप दोनों की मित्रता ज्यादा गहरी न हो. संतान की दोस्ती कैसे लोगों के साथ ज्यादा है. इस बात पर अवश्य ध्यान दें.

स्वास्थ्य:किसी बीमारी से आप काफी समय से परेशान चल रहे है. किसी गलत औषधि का सेवन से आपके शरीर में एलर्जी हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति:आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती हैं. किसी बड़े अवसर की प्राप्ति अच्छा लाभ पहुंचाएगी.

रिश्ते: वैवाहिक जीवन में आ रही कड़वाहट दोनों के दिलों में दूरी बढ़ाने लगी है. परिजनों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं.

---- समाप्त ----
