scorecardresearch
 

Feedback

Meen Tarot Rashifal 23 November 2025: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, मन प्रसन्न रहेगा

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 23 November 2025: कहीं से रुका हुआ धन वापस मिल रहा है. इस बात से मन को शांति मिल सकती है.अपने धन का उपयोग एक निजी संपत्ति को खरीदने में कर सकते हैं.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-
Cards:- The Fool
इस समय आप अपने कार्यों को पूरा करने में सामान्य तौर तरीके को ना अपनाकर अलग ही शैली से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे है..इसके नए विचार, दृष्टिकोण और अचंभित अवधारणाएं आपको आकर्षित कर सकती हैं. जीवन में कुछ नया करने की सोच आपको हमेशा आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती आई है. हो सकता हैं कि आप कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करें. जिनकी सोच और विचार आपके ही समान प्रतिवादी हो सकते हैं.

किसी नए व्यक्ति की काबिलियत और समय को देखने के नजरिए से प्रभावित हो आप उसे अपने साथ कार्य करने का प्रस्ताव दे सकते हैं.ह इस व्यक्ति के साथ कार्य करते समय  इसकी अनुभवहीनता और जोखिम उठाने की आदतें आपको थोड़ी परेशानी में डाल सकती है. फिर भी आप इन स्थितियों को आसानी से संभालने की कोशिश करेंगे.किसी को जल्दबाजी में दिया विवाह प्रस्ताव आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. बिना जांच पड़ताल के उस व्यक्ति से विवाह करना आपको मुसीबत में डाल देगा.

स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. यदि कोई किसी जगह बार-बार दर्द उठ रहा है. तो उसकी जांच अवश्य करें.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ वाले धन का निवेश करने से बचें, नुकसान उठाना पड़ सकता है 
आर्थिक मुद्दों पर ध्यान दें, ऐसा बीतेगा दिन 
सेहत से जुड़ी दिक्कतों को नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर से सलाह लें 
रिश्ते मजबूत होंगे, किसी से भेंट हो सकती है 
व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें, आमदनी और खर्चों में संतुलन जरूरी है 

आर्थिक स्थिति: कहीं से रुका हुआ धन वापस मिल रहा है. इस बात से मन को शांति मिल सकती है.अपने धन का उपयोग एक निजी संपत्ति को खरीदने में कर सकते हैं.

Advertisement

रिश्ते: किसी को देखते ही पहली नजर में प्यार हो जाना आप इस स्थिति से इस समय गुजर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement