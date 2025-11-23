Meen Tarot Rashifal 23 November 2025: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, मन प्रसन्न रहेगा

मीन (Pisces):-

Cards:- The Fool

इस समय आप अपने कार्यों को पूरा करने में सामान्य तौर तरीके को ना अपनाकर अलग ही शैली से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे है..इसके नए विचार, दृष्टिकोण और अचंभित अवधारणाएं आपको आकर्षित कर सकती हैं. जीवन में कुछ नया करने की सोच आपको हमेशा आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती आई है. हो सकता हैं कि आप कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करें. जिनकी सोच और विचार आपके ही समान प्रतिवादी हो सकते हैं.

किसी नए व्यक्ति की काबिलियत और समय को देखने के नजरिए से प्रभावित हो आप उसे अपने साथ कार्य करने का प्रस्ताव दे सकते हैं.ह इस व्यक्ति के साथ कार्य करते समय इसकी अनुभवहीनता और जोखिम उठाने की आदतें आपको थोड़ी परेशानी में डाल सकती है. फिर भी आप इन स्थितियों को आसानी से संभालने की कोशिश करेंगे.किसी को जल्दबाजी में दिया विवाह प्रस्ताव आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. बिना जांच पड़ताल के उस व्यक्ति से विवाह करना आपको मुसीबत में डाल देगा.

स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. यदि कोई किसी जगह बार-बार दर्द उठ रहा है. तो उसकी जांच अवश्य करें.

आर्थिक स्थिति: कहीं से रुका हुआ धन वापस मिल रहा है. इस बात से मन को शांति मिल सकती है.अपने धन का उपयोग एक निजी संपत्ति को खरीदने में कर सकते हैं.

रिश्ते: किसी को देखते ही पहली नजर में प्यार हो जाना आप इस स्थिति से इस समय गुजर रहे हैं.

