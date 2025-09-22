scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 22 September 2025: मीन राशि वालों की धन संबंधी समस्याएं होंगी हल, रिश्तों में आएगी मधुरता

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 22 September 2025: अपने मन की शांति और सुकून के लिए अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं. आप कोशिश करेंगे, कि कोई भी व्यक्ति आपकी अच्छाई का फायदा ना उठाएं. इसके चलते कार्य क्षेत्र में अपना पूरा ध्यान अपने कार्य की सफलता पर केंद्रित कर सकते हैं.

मीन (Pisces):-
Cards:- The Hanged Man 

अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं.  काफी समय से आप यह अनुभव कर सकते हैं.  कि आपकी अच्छाई का कोई लगातार फायदा उठा रहा है. और ये बात आपको बार-बार तकलीफ दे रही है. इस बात से आपके मन में उसके प्रति चिढ़ की भावना उत्पन्न हो सकती है. अपने मन की शांति और सुकून के लिए अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं. आप कोशिश करेंगे, कि कोई भी व्यक्ति आपकी अच्छाई का फायदा ना उठाएं. इसके चलते कार्य क्षेत्र में अपना पूरा ध्यान अपने कार्य की सफलता पर केंद्रित कर सकते हैं. कुछ लोग जो आपसे ईर्ष्या करते आए हैं. आपके इस बदले स्वरूप से प्रभावित हो सकते हैं.  जल्द ही आप पाएंगे कि आपके कार्यों में प्राप्त सफलता लोगों के मन में आपके प्रति आदर और सम्मान की भावना  बढ़ा रही है.  अपने कार्य में आई परेशानियों के लिए आपके सहयोगी अब आपसे मदद मांग सकते हैं.  आप भी सहृदय उनकी मदद करने में खुशी महसूस करेंगे. 

स्वास्थ्य: पैरों में कुछ दर्द बना हुआ है. जिसके चलते कई बार चलने फिरने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं. 

आर्थिक स्थिति: अचानक से कोई धन संबंधी समस्या हल हो सकती है. आपको कहीं से अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना बन रही है. 

रिश्ते: अपने रिश्तों में मधुरता लाने के लिए उन लोगों के आगे झुकना आवश्यक नहीं है.  जिनसे आप प्रेम और सम्मान की उम्मीद करते हैं. 

