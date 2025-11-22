Meen Tarot Rashifal 22 November 2025: मीन वालों के परिवार में होगी अनबन, सेहत का रखें खास ख्याल

मीन (Pisces):-

Cards:- Ten of swords

इस समय आप जीवन में आगे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए. धोखा देने वालों पर क्रोध करने से अपनी पराजय को जीत में नहीं बदल सकते. बल्कि इसके चलते आपका मानसिक तनाव और बढ़ा सकता है. कुछ लोग पीठ पीछे आपकी कार्यों में रुकावट उत्पन्न करने के प्रयास कर सकते हैं ऐसी स्थिति में अपने आसपास के वातावरण से सावधान रहना आपके लिए बेहतर रहेगा. इस समय किसी नई साथी की तलाश कर रहे है. अपने मित्रों के बीच नए विश्वास उत्पन्न करें. साथ ही स्वयं के भीतर जाकर और स्वयं से प्रश्न पूछ कर अपनी परिस्थितियों का विश्लेषण करें. कुछ नए बदलाव जीवन में आते नजर आ रहे हैं. इन बदलावों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ने का प्रयास आपके लिए बेहतर रहेगा. इस समय आप क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें. आगे आ रही स्थितियों का सामना धैर्य और संयम के साथ कर अपने लिए सफलता के नए रास्ते खोलने का प्रयास कर सकते हैं. किसी बड़े व्यक्ति के साथ अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं. उनके अनुभव आपके लिए अच्छे मार्गदर्शक रहेंगे.

स्वास्थ्य: कई बार हम कुछ स्वास्थ्य समस्याओं को अनदेखा करते आ रहे हैं. इस समय ये लापरवाही ठीक नहीं हैं.

आर्थिक स्थिति: यदि आप अपने आर्थिक पहलुओं को आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं. तो किसी अच्छे आर्थिक सलाहकार से मदद ले सकते हैं.

रिश्ते: कभी-कभी रिश्तेदारों का आपके आसपास रहना आपको परेशानियों से दूर रखने के लिए अच्छा साबित होता है.

