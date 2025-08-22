Meen Tarot Rashifal 22 August 2025: मीन वालों के परिवार में होगी अनबन, सेहत का रखें खास ख्याल

मीन (Pisces):-

Cards:- four of swords

स्वास्थ्य में काफी उतार चढ़ाव रह सकता हैं. आपसी रिश्तों में भी विवाद हो सकता हैं. परिजनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होंगे. व्यवसाय में गलत अवसर के चयन के कारण आर्थिक हानि हो सकती हैं. निर्णय लेते समय गंभीरता दिखाए. एक भी गलत निर्णय काफी नुकसान कर सकता हैं. आपके विरोधी आपको लेकर सक्रिय हो सकते हैं. जीवन में अचानक से आई इन परेशानियों के चलते चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती हैं. इस कठिन स्थिति के चलते मन में ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी. संतान के लिए चिंता रहेगी. समय पर कार्य पूरे नहीं होंगे. लोग आपके विषय में अफवाह फैला सकते हैं. जिसके कारण मान सम्मान की हानि भी हो सकती हैं. अभी समय प्रतिकूल है. अपने कार्यों को धीमी गति से पूरा करने के प्रयास करें. जल्द ही वक्त अनुकूल होता दिखाई देगा. ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते जिनको निभाना मजबूरी हो रहा है. उनसे दूरी बनाना अच्छा रहेगा.

स्वास्थ्य :पूर्व में की लापरवाही की वजह से छोटी सी समस्या बढ़ चुकी है. चिकित्सीय परामर्श के साथ उचित खानपान, नियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद की भी सलाह दी गई है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति खराब चल रही है. धन की कमी के कारण परिवार में असंतोष और कलह की स्थिति बन सकती हैं.

रिश्ते : प्रिय से मिलना नहीं हो पा रहा है. सामने वाला इस बात की लगातार शिकायतें कर रहा है.

---- समाप्त ----