Meen Tarot Rashifal 21 September 2025: मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 21 September 2025: अब समय इन अनुभवों से अपने जीवन को बेहतर बनाने का है. संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. विदेश गमन की भी संभावना बन रही है. कोई ऐसा व्यक्ति आपकी कार्यों में बाधा डाल सकता है जिस पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते आए हैं.

मीन (Pisces):-

Cards:-The Lovers

अपने जीवन में प्रेम की कमी महसूस कर रहे है. पूर्व बने हुए सभी रिश्ते धीरे-धीरे करके आपसे दूर होते गए हैं. इन रिश्तों का दूर जाना आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा साबित होगा. हो सकता हैं, कि किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने से डर सकते हैं. पूर्व के अनुभव आपके मन में रिश्तों को लेकर अविश्वास उत्पन्न कर चुके हैं. जल्द ही आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे इसके साथ धीरे-धीरे आपकी मित्रता प्रेम में परिवर्तित होती जाएगी. आपके परिजन भी इस संबंध को अपनी सहमति दे सकते हैं. कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के सभी प्रयोग सफल होते नजर आएंगे. किसी करीबी मित्र के साथ व्यवसाय में साझेदारी कर सकते हैं. जीवन में काफी कड़वे अनुभव मिले हैं. अब समय इन अनुभवों से अपने जीवन को बेहतर बनाने का है. संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. विदेश गमन की भी संभावना बन रही है. कोई ऐसा व्यक्ति आपकी कार्यों में बाधा डाल सकता है जिस पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते आए हैं.

स्वास्थ्य: अंगूठे में किसी कारण से बार-बार दर्द हो रहा है कार्यों को करते समय यह दर्द काफी तेज हो सकता है. घरेलू उपाय द्वारा इस दर्द को कम करने का प्रयास कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य बनी हुई है. कोई नए विषय पर ज्ञान अर्जित कर उसे अपने लिए आर्थिक स्रोत बन सकते हैं.

रिश्ते: अतीत की यादों में उलझ कर अपने अभी के संबंधों को खराब ना करें. जो चला गया वह वापस नहीं आएगा . इसीलिए उन यादों को याद कर मन को दु:खी ना करें..

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

