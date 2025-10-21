scorecardresearch
 

Feedback

Meen Tarot Rashifal 21 October 2025: बुखार आ सकता है, प्रेम संबंध सुधरेंगे

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 21 October 2025: कार्य में किस तरह का जोखिम या बाधाएं आपके सामने आ सकती हैं .आपका जादुई व्यक्तित्व और कार्य मै सफलता प्राप्ति की संभावनाएं आपको इस कार्य में सफलता दिला सकती है.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-
Cards:- The Magician 
किसी ऐसे कार्य की जिम्मेदारी आप पर सौंपी जा सकती हैं. जिस में विफल होने की संभावना सफल होने से ज्यादा हो सकती है. उच्च अधिकारियों ने आपकी काबिलियत और योग्यता को देखते हुए इस कार्य को पूरा करने की जवाबदारी आपको दे सकते हैं.सबसे पहले आप कार्य  से संबंधित सभी पक्षों को समझने का प्रयास कर सकते हैं. और साथ ही यह जानने की कोशिश करेंगे. कि कार्य में किस तरह का जोखिम या बाधाएं आपके सामने आ सकती हैं .आपका जादुई व्यक्तित्व और कार्य मै सफलता प्राप्ति की संभावनाएं आपको इस कार्य में सफलता दिला सकती है.

ऐसा आपको पूर्ण विश्वास हैं .जल्द ही इस कार्य को लेकर आप अपने उच्च अधिकारियों के साथ सलाम मशवरा कर सकते हैं. आप अपने कुछ सहयोगियों का सहयोग इस कार्य को पूरा करने में ले सकते हैं. परिवार में आपके विवाह को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है.इस समय आप आपने प्रेम संबंध के बारे में अपने परिजनों को बताने में प्रयास कर सकते हैं. साथ ही इस बात को भी बता सकते हैं. कि आप अपने प्रिय के साथ ही विवाह करना चाहते हैं.

स्वास्थ्य:गले में खराश और बुखार आपको कमजोर बना रहा हैं. इस समय आप किसी भी कार्य में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

आमदनी बढ़ेगी, उच्च अधिकारियों से मिलेंगे 
वजन को नियंत्रित कीजिए, सकारात्मकता सोच बनाएंगे 
संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है, बड़ा फैसला ले सकते हैं 
बड़ी धनराशि मिल सकती है, विवाह का प्रस्ताव आ सकता है 
मित्र से मुलाकात हो सकती है, कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे 

आर्थिक स्थिति: विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं.जल्द ही आप किसी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं.

रिश्ते: पिता के जाने के बाद अपनी माता के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूती दे सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement