Meen Tarot Rashifal 21 October 2025: बुखार आ सकता है, प्रेम संबंध सुधरेंगे

मीन (Pisces):-

Cards:- The Magician

किसी ऐसे कार्य की जिम्मेदारी आप पर सौंपी जा सकती हैं. जिस में विफल होने की संभावना सफल होने से ज्यादा हो सकती है. उच्च अधिकारियों ने आपकी काबिलियत और योग्यता को देखते हुए इस कार्य को पूरा करने की जवाबदारी आपको दे सकते हैं.सबसे पहले आप कार्य से संबंधित सभी पक्षों को समझने का प्रयास कर सकते हैं. और साथ ही यह जानने की कोशिश करेंगे. कि कार्य में किस तरह का जोखिम या बाधाएं आपके सामने आ सकती हैं .आपका जादुई व्यक्तित्व और कार्य मै सफलता प्राप्ति की संभावनाएं आपको इस कार्य में सफलता दिला सकती है.

ऐसा आपको पूर्ण विश्वास हैं .जल्द ही इस कार्य को लेकर आप अपने उच्च अधिकारियों के साथ सलाम मशवरा कर सकते हैं. आप अपने कुछ सहयोगियों का सहयोग इस कार्य को पूरा करने में ले सकते हैं. परिवार में आपके विवाह को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है.इस समय आप आपने प्रेम संबंध के बारे में अपने परिजनों को बताने में प्रयास कर सकते हैं. साथ ही इस बात को भी बता सकते हैं. कि आप अपने प्रिय के साथ ही विवाह करना चाहते हैं.

स्वास्थ्य:गले में खराश और बुखार आपको कमजोर बना रहा हैं. इस समय आप किसी भी कार्य में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं.जल्द ही आप किसी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं.

रिश्ते: पिता के जाने के बाद अपनी माता के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूती दे सकते हैं.

---- समाप्त ----