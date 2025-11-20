scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 20 November 2025: रणनीति बना कर चलेंगे, ईमानदारी का फल मिलेगा

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 20 November 2025: जल्द ही आपको कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ किसी बड़े पद पर नियुक्ति की सूचना मिल सकती हैं ,और साथ ही वेतन वृद्धि भी हो सकती है.

मीन (Pisces):-
Cards:- The Magician
अभी तक जिन भी परिस्थितियों में खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे थे. अब उन सभी परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल सकता है.कुछ अच्छे बदलाव कार्य क्षेत्र में सबको उत्साहित कर सकते है.अचानक से आए ये सब बदलाव आपको काफी अचंभित कर देंगे.जल्द ही आपको कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ किसी बड़े पद पर नियुक्ति की सूचना मिल सकती हैं ,और साथ ही वेतन वृद्धि भी हो सकती है.आपके रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे हो सकते है.यह सब आपकी मेहनत और ईमानदारी का प्रतिफल है.

जो आपको मिल रहा है. आपके उच्च अधिकारी आपकी कार्यशाली और योग्यता से काफी प्रभावित नजर आएंगे.किसी नई परियोजना पर कार्य करने की बात आपके उच्च अधिकारी आपके सामने रख सकते हैं.इस अवसर को आप अपनी सहमति दे सकते है.इन सब अच्छी स्थितियों के बावजूद कुछ लोगों की ईर्ष्या आपके कार्यों में रुकावट डाल सकती हैं अपने आसपास के वातावरण से सजग रहे. लोगों के साथ जरूरत से ज्यादा निजी बातों का आदान-प्रदान करना आपके लिए निकट भविष्य में भारी पड़ सकता हैं. इस बात को समझने का प्रयास करें.हो सकता हैं, कि कोई व्यक्ति ईर्ष्यावश आपके बारे में कोई गलत बात कार्य क्षेत्र में फैला दें. जिससे आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंच सकता हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे. यदि बार-बार कोई स्वास्थ्य समस्या बनी हुई हैं.तो समस्या से बाहर निकलने के लिए सही उपचार कीजिए.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में पहले से बेहतर उछल सकता हैं.अपने परिजनों के साथ किसी नई संपत्ति को खरीदने पर विचार विमर्श कर सकते हैं.

रिश्ते: पूर्व में कभी किसी के साथ किया गया बुरा व्यवहार जल्द ही आपके सामने आ सकता है. आपके कार्य क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति वही होगा.

