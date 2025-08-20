scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 20 August 2025: आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे ठीक होती जा रही है, पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 20 August 2025: आपको खुद को इस सोच से बाहर करना चाहिए.अन्यथा इस आपको अपनी सोच के कारण आगे परेशानी हो सकती है. इस वक्त कोई दुविधा आपको अपने रिश्ते को लेकर हो सकती है.आपको अपने प्रिय से बात करके अपनी दुविधा को हल करने का प्रयास करना आपको सभी परेशानियों से दूर ले जायेगा.

pisces horoscope
मीन(Pisces):-

Cards:- Seven of pentacles

सभी के जीवन में एक ऐसा अवसर जरूर आता है.जहां हम खुद की काबिलियत पर संदेह करने लगते है.जब आपकी मेहनत का अच्छा प्रतिफल आपको नहीं मिलता, दूसरे लोग बिना ज्यादा मेहनत किए आपसे बेहतर प्रतिफल पाते है.इस समय खुद पर संदेह न करें.बस अपनी मेहनत का तरीका बदलने पर सोच विचार करें.सामने आए सभी अवसर से आगे का अच्छा रास्ता बनता नजर आ रहा हैं .आप प्रयत्न कर रहे हैं.कि कुछ अच्छे अवसर लेकर  योजना को पूर्ण कर सके .कार्य कितना भी कठिन और चुनौती पूर्ण हो.आप सबका सामना करके विजय प्राप्त करते है.कार्य को लेकर कभी भी संतोष करना आपकी आदत में नहीं है.जब तक शत प्रतिशत संतुष्टि नहीं मिलती.तब तक आप कार्य की सफलता को लेकर आश्वत नहीं होते है.किसी नई परियोजना में कार्य करने का मौका मिल सकता है.ये परियोजना काफी जिम्मेदारी से पूरी करना है.अपने उच्च अधिकारियों के साथ इस कार्य के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श कर सकते है.आप लगातार मेहनत करते है.और कई बार मेहनत के मुताबिक सफलता प्राप्त न होने से खुद को दोषी मान लेते है.यही आपकी असंतुष्टि की वजह हैं.आपको खुद को इस सोच से बाहर करना चाहिए.अन्यथा इस आपको अपनी सोच के कारण आगे परेशानी हो सकती है. इस वक्त कोई दुविधा आपको अपने रिश्ते को लेकर हो सकती है.आपको अपने प्रिय से बात करके अपनी दुविधा को हल करने का प्रयास करना आपको सभी परेशानियों से दूर ले जायेगा.

स्वास्थ्य : मौसम के बदलते मिजाज के चलते स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. बाहर के खान-पान से परहेज रखें. सादा भोजन और नियमित दिनचर्या करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे ठीक होती जा रही है. पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें.किसी को पैसे देते समय अच्छे से जांच पड़ताल कर ले.

रिश्ते : परिवार में किसी नई संपत्ति को के खरीदने को लेकर विचार विमर्श चल रहा है. आप सभी इस समाचार से काफी उत्साहित हो सकते हैं. जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की योजना पर कार्य करेंगे.

---- समाप्त ----
