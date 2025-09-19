Meen Tarot Rashifal 19 September 2025: अनजान पर भरोसा ना करें, नए रिशते की शुरुआत करेंगे

मीन (Pisces):-

Cards:- The Fool

जीवन में उन्मुक्तता और खुलापन आपको सबसे ज्यादा पसंद है.किसी भी व्यक्ति की टोका टाकी आपके मन को खराब कर सकती है. हो सकता हैं, कि आपके किसी कार्य में हुई लापरवाही के चलते आपको किसी बड़े की डांट खानी पड़ जाए.इस स्थिति में आप कुछ समय एकांत में रहकर अपने विचारों को समझने का प्रयास कर सकते हैं.बार-बार एक ही तरीके गलती होने से कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों ने आपको इस गलती को सुधारने का आखिरी मौका देने का फैसला किया है.अपनी गलतियों और कार्यों में हुई कमियों का आकलन कर सकते हैं.जल्द ही किसी कार्य को करने में जोखिम भी उठाना पड़े.किंतु जोखिम पूर्ण आपको रोमांचित करते आए हैं.अपने व्यवहार से लापरवाही और जल्दबाजी को दूर करने का प्रयत्न करें.जीवन में धैर्य और संयम हर स्थिति में आपको सफलता की तरफ लेकर जाता है.इस बात को समझने का प्रयत्न करें. बार-बार यदि किसी गलती को दोहराएंगे.तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप खुद को सफल होता नहीं देख सकेंगे. इस बात का हमेशा ध्यान रखें.

स्वास्थ्य: गले में हुआ संक्रमण आपकी आवाज को नुकसान पहुंचा रहा है.चिकित्सक एक छोटी सी शल्य चिकित्सा की सलाह दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी लापरवाही से अपनी आर्थिक स्थिति को नुकसान ना पहुंचाएं. बिना जान पहचाने किसी भी अपरिचित व्यक्ति की आर्थिक मदद ना करें.

रिश्ते: अतीत में जो भी पूछता उसे भूल कर नए रिश्तों की शुरुआत करें. इससे आप जीवन में सुखद बदलावों को अनुभव करेंगे.

