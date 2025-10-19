Meen Tarot Rashifal 19 October 2025: नौकरी के साथ किसी अन्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं

मीन (Pisces):-

Cards:- Justice

लंबे समय से आपके साथ कार्य क्षेत्र में भेदभाव चलता चला आ रहा हैं. अभी तक आप इस भेदभाव को यह सोचकर सहन करते आए हैं. कि शायद आपके ही कार्यों में कुछ ऐसी कमी होगी. जिसके चलते आपको उचित वेतन और अच्छी पदोन्नति प्राप्त नहीं हो पाई हैं. किसी सहयोगी से बात करने के बाद आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं. कि यह भेदभाव आपकी कार्य कुशलता या मेहनत को लेकर नहीं है. बल्कि किसी अधिकारी का आपके प्रति दुर्व्यवहार के कारण होता आया हैं. इस बात से आप अचंभित रह सकते हैं.

अपने साथ हुए इस दुर्व्यवहार की जानकारी आप अपने उच्च अधिकारियों को देने का मन बना चुके हैं. जल्द ही आप इस बात का लिखित आवेदन उच्च अधिकारियों को देने की कोशिश करेंगे. इस कोशिश के बावजूद आप किसी नई नौकरी की तलाश भी शुरू कर सकते हैं. आपको इस बात का विश्वास है कि आप एक अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सकेंगे. आपको आपकी काबिलियत और योग्यता पर कोई भी संदेह नहीं है.

स्वास्थ्य: उसे समय पूर्व किसी गलत चीज के सेवन के चलते त्वचा संबंधी कुछ परेशानियां उभर आई थी. परेशानियों से खुद को बाहर निकलता हुआ देख रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नौकरी के साथ किसी अन्य व्यवसाय की शुरू करने को लेकर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: जो आपकी अतीत में था. उसे अपने वर्तमान में लाकर मुसीबतें न बढ़ाएं.

