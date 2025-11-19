Meen Tarot Rashifal 19 November 2025: मीन राशि वाले खरीद सकते हैं नया घर, नौकरी में मिलेगी पदोन्नति

मीन (Pisces):-

Cards:- Three of cups

यह समय जश्न बनाने का के अवसर लेकर आ रहा है. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. कार्य क्षेत्र में किसी परियोजना की सफलता प्राप्ति के अवसर पर आप अपने सहयोगी और मित्रों के साथ जश्न मना सकते हैं. लंबे समय बाद किसी मित्र से मुलाकात होने की संभावना बन रही है. इस मुलाकात के दौरान आप सभी मित्र मिलकर किसी व्यवसाय को साझेदारी में करने की योजना भी तैयार कर सकते हैं. नौकरी में पदोन्नति के साथ मनचाही जगह पर स्थानांतरण भी प्राप्त हो सकता हैं. इस स्थानांतरण की प्रतीक्षा आपको एक लंबे समय से बनी हुई थी. यह भी हो सकता है,कि आप अपने परिवार के साथ किसी नई संपत्ति को खरीदने पर विचार कर रहे हो. कुल मिलाकर यह समय जश्न मनाने का है. परिवार में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है,कि आपके घर में किसी नए सदस्य का आगमन बहू के रूप में हो. सामने वाला संस्कृत परिवार का सदस्य हो सकता है. इस समय आप अपने परिवार में कुछ बदलाव करने का प्रयास करें. इस बदलाव के चलते कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं. सामने वालों की नाराजी को दूर करके उन्हें अपने विचारों को समझने का प्रयास करेंगे. किसी नए वाहन को खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. यह भी हो सकता है, कि आप सब परिवार विदेश यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं. प्रिय के साथ विवाह की इच्छा अपने परिजनों को बताने के लिए समय अनुकूल है.

स्वास्थ्य: नाक से खून निकलने की समस्या बढ़ती जा रही हैं. चिकित्सक किसी दवाई के दुष्परिणाम की आशंका व्यक्त कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: नए घर को खरीदने पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: विवाह के लिए सभी प्रस्तावों में से किसी मनचाहे प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं

