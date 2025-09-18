Meen Tarot Rashifal 18 September 2025: मीन राशि वालों की हर इच्छा होगी पूरी, खर्च पर रखना होगा धैर्य

मीन (Pisces):-

Cards:- The Chariot

किसी रमणीक स्थान का भ्रमण करने की इच्छा लंबे समय से मन में बनी हुई हैं . अब इस इच्छा के पूरे होने की संभावना बन रही है. इस बात को लेकर मन काफी रोमांचित हो सकता है. बार-बार प्रेम संबंध में असफलता प्राप्त होने से आपका मन रिश्तों पर से मन उचट गया है. कुछ समय अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए. यह शांति किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाकर प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं. हो सकता हैं, कि कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा अवसर आपको प्राप्त हो. जिसमें आपको काफी ज्यादा यात्राएं करना पड़े. इन यात्राओं में अच्छे अनुभव और अच्छे लोगों से मित्रता होने की संभावना बन सकती है. प्रयास करें की अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें. अधिक परेशानी की स्थिति में अपने मन को शांत करने का प्रयास करें. यदि आप संगीत सुनने या सीखने में रुचि रखते हैं तो जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती हैं, जिनकी संगीत में समझ आपको प्रभावित कर देगी.

स्वास्थ्य: गले में खराश को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं. इससे गले में संक्रमण होने की शिकायत चिकित्सक से कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अचानक कहीं से ऊपर स्वरूप कुछ धनराशि प्राप्त हो सकती हैं. इस धनराशि को अपनी सुख सुविधा पर खर्च कर सकते हैं.

रिश्ते:रिश्तों को सहेज कर रखने की कला आपको अच्छे से आती है. अपने रिश्तों की गरिमा को बनाए रखें.

