scorecardresearch
 

Feedback

Meen Tarot Rashifal 18 October 2025: नई नौकरी की तलाश करेंगे, रुका पैसा मिलेगा

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 18 October 2025: जितनी कि आप परिश्रम में क्या अपेक्षा कर रहे थे उतना बारिश में प्राप्त न होने से मन व्याकुल हो उठा है . जल्द ही किसी नई नौकरी की तलाश करेंगे. 

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-
Cards:- Two of Pentacles 
पैसों को लेकर जीवन में संतुलन नजर आ रहा है खर्चे ज्यादा है और पैसों के स्रोत काम हो रहे हैं . इस समय अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण करने की कोशिश करें दूसरों की बातों में आकर या दूसरों की होड़ में चलते-चलकर बेफिजूल की चीजों पर किए गए खर्च आपको काफी परेशानी में डाल सकते हैं . कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत और पारिश्रमिक को लेकर दुविधा में है . जितनी कि आप परिश्रम में क्या अपेक्षा कर रहे थे उतना बारिश में प्राप्त न होने से मन व्याकुल हो उठा है . जल्द ही किसी नई नौकरी की तलाश करेंगे. 

जहां आपको अच्छा वेतन प्राप्त हो सके इसके साथ ही आप किसी अन्य विषय से संबंधित कोई कार्य शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं,  जिसमें आगे चलकर आपको आर्थिक लाभ हो सके एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की बात अपने किसी करीबी मित्र से कर सकते हैं. इस व्यवसाय में आप दोनों साझेदारी कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: बार-बार जुकाम होने के कारण सिर में काफी अधिक दर्द रहने लगा है.अभी तक किए गए सभी घरेलू उपचार दर्द को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं. जल्द ही किसी के चक्कर से परामर्श ले सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

कंजूसी दिखा सकते हैं, संबंध तनाव दे सकते हैं 
आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, मान सम्मान मिल सकता है 
आर्थिक स्थिति परेशान करेगी, प्रियजनों का साथ साथ मिलेगा 
बुरी आदतों से दूर रहें, योजना बना कर चलेंगे 
चोट लग सकती है, निर्णय शक्ति बढ़ाएंगे 

आर्थिक स्थिति: कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन रही है. इस पैसे के वापस मिलने की उम्मीद आपको बहुत कम प्रतिशत थी.

रिश्ते: लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए आप जो भी लोगों को देंगे. वैसा ही आपको वापस मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement