Meen Tarot Rashifal 17 September 2025: पैसों का निवेश सही जगह करें, पसलियों में काफी दर्द हो सकता है

मीन (Pisces):-

Cards:- Four of swords

इस समय आपको पूर्ण विश्वास और संतुष्टि के साथ आगे बढ़ना चाहिए.कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव आपको काफी थका रहा है.जिसके चलते आप काफी कमजोरी और मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं.इस समय आपका कार्य को लेकर हमेशा तत्पर रहना आपके परिवार को पसंद नहीं आ रहा है.कार्य की अधिकता के चलते परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं.जिसके कारण सभी लोगों की नाराजगी सहन करना पड़ सकती हैं.इस समय खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं.एक कार्य की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद नए कार्य की शुरुआत करने से पूर्व आप विश्राम करने की जरूरत समझ रहे हैं.इससे आपको नई योजना पर अच्छे से विचार करने के लिए समय की प्राप्ति भी हो सकेगी.लोगों पर अतिविश्वास करने की आदत को बदलिए.नए लोगों के साथ अपनी बातें साझा करने से पहले उनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें.बेकार में किसी पर भी अपना गुस्सा न उतारें.बिना सोचे समझे दूसरों पर गुस्सा करना सामने वाले को आहत कर सकता हैं.पहले सामने वाले की स्थिति समझें.और फिर आगे कोई प्रतिक्रिया दें.

स्वास्थ्य: बुखार के बाद अभी तक खांसी ठीक न होने के कारण पसलियों में काफी दर्द हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति:पैसों का निवेश बिना किसी सही जानकारी के ना करें.पूर्व में किए निवेश में अच्छा मुनाफा नहीं मिल रहा हैं.

रिश्ते: खुद खुश रहे और दूसरों को भी रहने दें.आपका चिड़चिड़ा स्वभाव घर में अशांति का माहौल बना सकता हैं.

