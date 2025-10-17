Meen Tarot Rashifal 17 October 2025: नई नौकरी के तलाश पूरी हो सकती है, प्रेम संबंधों को बल मिलेगा

मीन (Pisces):-

Cards :-Ace of swords

अपने विचारों में इतनी सकारात्मकता लाने की कोशिश कीजिए. कि सामने वाले के नकारात्मक विचार आपकी सोच, योजना और कार्यों को प्रभावित न कर सकें. आपके आसपास का वातावरण इतना अधिक नकारात्मक हो सकता है. कि आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में सफलता मिलने की उम्मीद काफी कम नजर आ रही है. ऐसी स्थिति में यदि आप अपने विचारों को नकारात्मकता से दूर रखते हैं. और साथ ही उन्हें संतुलित करने का प्रयास करते हैं. तो आप कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे. अपने किसी सहयोगी के साथ एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं. यह समय अनुकूल है.

अभी किए गए प्रयास जल्द ही आपको अच्छा प्रतिफल दे सकते हैं. नई नौकरी के तलाश पूरी हो सकती है. जीवन में किसी नए प्रेम संबंध का आगमन हो सकता है. यदि विवाह के लिए आप उपयुक्त विवाह प्रस्ताव देख रहे हैं. तो जल्द ही आपको वहां भी सफलता मिलने की उम्मीद नजर आ रही है. इस समय अपने दिल की जगह दिमाग से कार्य करें. धैर्य और संयम से अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें. किसी भी स्थिति में अपने क्रोध को चरम सीमा तक न जाने दें. अन्यथा उसका प्रतिफल आपको और सामने वाले को काफी बड़ा नुकसान दे सकता हैं.

स्वास्थ्य: अपने वजन को नियंत्रित कीजिए. वजन की अनियंत्रित स्थिति मधुमेह और हृदय रोग होने की संभावना बढ़ा सकती है.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. आपको विश्वास हैं,कि जल्द ही आप इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे.

रिश्ते: अपने सभी करीबी लोगों और मित्रों के साथ अपने व्यवहार को अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं.

---- समाप्त ----