Meen Tarot Rashifal 14 November 2025: नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बड़प्पन दिखाएंगे

मीन (Pisces):-

Cards:- The Star

कार्य क्षेत्र में ऐसे तो कुछ अच्छे अवसर आपके सामने आ सकते हैं.किंतु इन सब से दूर आप किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की योजना बना रहे हैं.हो सकता है,कि इस व्यवसाय की योजना में आप अपने कुछ सहयोगियों का साथ लें. आप अपनी नौकरी को अपना कार्य करने के लिए सबक मानते आए हैं.आप इस बात को मानते हैं,कि नौकरी से आपने जो भी अनुभव हासिल किया है. वह आपके लिए काफी मायने रखते हैं.आपके ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपके व्यवसाय में साझेदारी करने का प्रस्ताव दे सकता है.इस प्रस्ताव पर विचार करने की कोशिश कर सकते हैं.काफी समय से अपने किसी व्यवसाय के रूप रेखा बनाकर रखी है. अब आप उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं.

और पढ़ें

इस व्यवसाय में आप कुछ ऐसे लोगों का साथ ले सकते हैं. जिनके साथ कभी आपकी शत्रुता रही होगी. इन व्यक्तियों का अनुभव आपके व्यवसाय को ऊपर ले जाने में काफी मदद कर सकेगा.जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं.संतान प्राप्ति ना होने के कारण जीवनसाथी धार्मिक स्थल पर मन्नत मांगने की प्रयास करता आ रहा है. हालांकि आप इस बात को ज्यादा नहीं मानते. किंतु सामने वाले की भावनाओं का ख्याल रखते हुए आप उसको कहीं भी और कभी भी जाने से इनकार नहीं करते हैं. और यदि आपको भी साथ चलना पड़े.तो आप इस बात के लिए भी सहमत रहते आए हैं.

आर्थिक स्थिति: कहीं से रुका हुआ धन वापस मिलने से प्रसन्नता हो सकती है.

रिश्ते: जो बीत गया उसे जाने दे. यदि कोई आपका स्वयं लौट के आता है.तो उसको माफ कर देना आपका बड़प्पन होगा.

Advertisement

स्वास्थ्य: इस समय आप किसी ऐसी समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं. जिसमें आपको लगातार नींद आने की समस्या का सामना करना पड़े.

---- समाप्त ----