Meen Tarot Rashifal 12 October 2025: आमदनी से कम खर्च करें, व्यर्थ के चीजों पर पैसा बर्बाद न करें

मीन (Pisces):-

Cards :- Two of Pentacles

जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करें. आमदनी से ज्यादा किया गया खर्च आपको कर्जदार बना सकता हैं . परिवार के सभी लोगों की अनाप-शनाप इच्छाओं को पूरा करने पर धन का अत्यधिक खर्च हो सकता है इस स्थिति के लिए आप जिम्मेदार होंगे. इस समय खर्च खर्चों की कटौती कर सकते हैं. इससे परिवार के कुछ लोग नाराज हो सकते हैं. कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी ने कुछ ऐसे नियम लागू कर दिए हैं. जिसके चलते हैं आप लोग यदि समय सीमा का उल्लंघन करेंगे. तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.

साथ ही यदि कार्य की समाप्ति समय सीमा के अंदर नहीं हुई. तो आपको आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा. ऐसी सूचना कार्य क्षेत्र में आने से सभी लोगों को के बीच हड़कंप मच सकता है. आपकी कार्य कुशलता और ईमानदारी के सभी लोग कायल हैं. इस समय पारिवारिक जिम्मेदारियां के चलते आप अपने कार्यों को सही समय सीमा पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं. जिसकी वजह से आपके उच्च अधिकारी की बात सुनना पड़ सकती हैं. अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें. दोनों ही क्षेत्र महत्वपूर्ण है. दोनों के बीच सही तालमेल बिठाना आपके लिए आवश्यक हैं.

स्वास्थ्य: सर्दी जुकाम के चलते पहले से ही तबीयत खराब हो रही थी. अचानक से तेज बुखार आने से तबीयत ज्यादा खराब हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: आमदनी से कम खर्च करें. व्यर्थ के चीजों पर पैसा ना खर्च करें.

रिश्ते: जीवनसाथी और प्रिय दोनों के बीच संतुलन कर सकते हैं. आप अपने जीवन में एक से अधिक रिश्ते बनाए हुए हैं.

---- समाप्त ----