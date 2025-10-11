Meen Tarot Rashifal 11 October 2025: नौकरी की तलाश पूरी होगी, चोट लग सकती है

मीन (Pisces):-

Cards:- Ten of cups

सुखी और स्वस्थ जीवन, इस इच्छा को पूरी करने के लिए किसी बड़ी परियोजना का हिस्सा बन सकते हैं. इस परियोजना में कार्य की अधिकता के चलते व्यस्तता काफी अधिक बढ़ चुकी है. इस समय परिवार को अपना अधिक समय नहीं दे पा रहे हैं. इसके चलते हैं जीवनसाथी नाराज हो सकता हैं. जल्द ही इस परियोजना की पूर्ण होने की संभावना बन रही है. इस परियोजना के बाद नई योजना पर कार्य करने से पूर्व आप कुछ समय अवकाश लेने की इच्छा अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष रख चुके हैं.

वह समय आप अपने परिवार के साथ किसी अच्छी जगह पर बिताना चाहते हैं. जिसके चलते आपने कुछ तैयारी भी शुरू कर दी हैं. किसी नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षा में आपके अच्छे परिणाम की संभावना प्रबल बनी हुई है. परिवार में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता हैं. यह भी हो सकता हैं,कि किसी सदस्य के विवाह के उपरांत एक नया सदस्य आप लोगों से जुड़ जाएं.

स्वास्थ्य: किसी नुकीली वस्तु से कार्य करते समय चोट लगने की संभावना बन सकती हैं. सावधानी पूर्वक कार्य करें.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत करने जा रहे हैं. इस व्यवसाय में छोटी पूंजी का निवेश करेंगे.

रिश्ते: जीवनसाथी को अपने किसी मित्र के साथ की बारे में बता सकते हैं. जिसकी मदद आप कर रहे हैं.



