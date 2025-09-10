scorecardresearch
 

Feedback

Meen Tarot Rashifal 10 September 2025: मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है, सेहत का ध्यान रखें

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 10 September 2025: आने वाला परिवर्तन थोड़ा परेशान कर सकता है. धैर्य और संयम के साथ आने वाली सभी परेशानियों का सामना कर आगे बढ़ सकता है. नए स्थान और नई नौकरी पुरानी यादों को भुलाने में सहायक रहेगी.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन(Pisces):-

Cards :- The Star

समय अब करवट लेने लगा है. जल्द ही व्यवसाय में अच्छे अवसर आ सकते हैं. सही अवसरों का चयन कर कार्य को आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए. कार्य क्षेत्र में किसी नई परियोजना में शामिल होने का मौका मिल सकता हैं. विदेश प्रवास के अवसर बन सकते है. जीवन में संतुलन स्थापित करने की कोशिश कीजिए. निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है. किसी महिला का सहयोग से नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन भी हो सकता है. आने वाला परिवर्तन थोड़ा परेशान कर सकता है. धैर्य और संयम के साथ आने वाली सभी परेशानियों का सामना कर आगे बढ़ सकता है. नए स्थान और नई नौकरी पुरानी यादों को भुलाने में सहायक रहेगी. अतीत से बाहर निकलकर वर्तमान को बेहतर बनाए. सोच समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करे.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशि वालों को हो सकती है धन हानि, जल्दबाजी से बचें 
मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
धनु राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, लापरवाही से बचें 
तुला राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, सेहत का ध्यान रखें 
Advertisement

स्वास्थ्य : किसी परिजन की बड़ी शल्य क्रिया के कारण मन काफी चिंतित हो सकता है. श्वास संबंधित किसी परेशानी से निजात मिल सकती है. पैरों में चोट लगने की संभावना बन सकती है. सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आ सकता है. व्यवसाय में मिली सफलता आपकी आर्थिक स्थिति को काफी बेहतर बना सकती है. किसी को उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है.

रिश्ते : प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी. जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते है. परिजन के साथ किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने का मौका बन सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement