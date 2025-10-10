scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 10 October 2025: मीन राशि वालों को मिलेगा मान सम्मान, सेहत का रखें खास ख्याल

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 10 October 2025: कार्य क्षेत्र में अपनी निजी बातों को किसी के साथ साझा न करें. आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग इस बात का फायदा आपके खिलाफ की स्थिति में ले सकते हैं.

मीन (Pisces):-
Cards:- Ace of wands

किसी महिला से हुई मुलाकात आपको किसी बड़ी परेशानी में डाल सकती हैं. सामने वाले ने आपसे झूठ बोलकर किसी कार्य को करने की सहमति ले ली है. जिसके परिणामस्वरूप आपको कुछ जुर्माना भरना पड़ सकता हैं. इस समय वर्तमान नौकरी से काफी परेशान हो चुके हैं. जल्द ही नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में किसी अवसर की प्रतीक्षा कर सकते हैं. किसी के साथ नई मित्रता की शुरुआत हो सकती हैं. सामने वाला आपको उसके व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव दे सकता हैं. इस प्रस्ताव को स्वीकार करने पर विचार कर सकते हैं. ये भी हो सकता हैं, कि आपको सामने वाले के बारे में काफी कुछ जानकारी मिले. जिसके चलते आप उससे और ज्यादा प्रभावित हो जाएं. कार्य क्षेत्र में अपनी निजी बातों को किसी के साथ साझा न करें. आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग इस बात का फायदा आपके खिलाफ की स्थिति में ले सकते हैं. लोगों के साथ अपने रिश्ते सीमित रखें. सामने वाले पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में जानकारी एकत्र जरूर करें. 

स्वास्थ्य: पीठ दर्द के कारण सीधे बैठना मुश्किल हो रहा हैं. कार्य करते समय ज्यादातर बैठने के कारण अब परेशानी हो सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं. कोशिश करेंगे कि किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत की जाएं. 

रिश्ते: अपने पिता की यादों को सहेजकर रखेंगे. उनकी स्मृतियां आपके साथ हमेशा साथ रहेगी. 

