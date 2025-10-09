Meen Tarot Rashifal 9 October 2025: उधार दिया पैसा डूब सकता है, आंख बंद करके लोगों पर भरोसा न करें

मीन (Pisces):-

Cards:- Two of swords

धीरे-धीरे आप ये महसूस कर रहे हैं. किसी व्यक्ति का आपकी सोचने की शक्ति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा हैं. आप उस व्यक्ति की कही बातों के अनुसार अपनी अपने विचारों को ढालने का प्रयास कर रहे हैं. इसके चलते आप सामने वाले की बातों में क्या सच हैं, और क्या झूठ. उसको भी अनदेखा कर सकते हैं. अचानक से कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है. जिसके कारण आपकी आंखें पूरी तरह खुल जाएंगे.

सामने वाला आपको एक ऐसी मुसीबत की तरफ ले जा रहा था. जो आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि को पूरी तरह मिट्टी में मिला सकती हैं. अचानक से हुए इस स्पष्टीकरण से वह व्यक्ति बुरी तरह घबरा जा सकता हैं. और खुद को सही साबित करने के उसके प्रयास विफल हो सकते हैं. आप आपके परिजन और मित्र आपको इस बात के लिए काफी भर भर बुरा कह सकते हैं. किसी की भी बातों पर इतना विश्वास ना करें. कि आप उन बातों में छुपी हुई चेतावनियों पर ध्यान ना दें.

स्वास्थ्य: गले में इतनी ज्यादा खराश हो रही हैं. कि अब आपके लिए खाना निगलना भी मुश्किल हो रहा हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय किसी को उधार न दें. ये धन राशि आपको वापस मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही हैं.

रिश्ते: विश्वास और प्रेम रिश्ते को सींचते हैं. इसके बिना या इसके टूटने पर रिश्तों में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता हैं.

