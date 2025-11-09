scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 9 November 2025: यात्रा कर सकते हैं, उच्च अधिकारियों से मिल सकते हैं

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 9 November 2025: आपकी व्यस्तता आपके जीवन साथी को चिढ़ा सकती हैं.किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए आप उच्च अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं.

pisces horoscope
मीन (Pisces):-
Cards:- The Fool
आपका स्वच्छंद और अभिनय पूर्ण व्यवहार लोगों को कभी-कभी आश्चर्य में डाल देता होगा. कभी भी कार्य में आ रही किसी भी परेशानी के बारे में आप लोगों से बातचीत नहीं करते हैं. इस बात को लेकर कुछ लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि उन लोगों को आपको परेशान देखना की इच्छा बनी हुई हो. इस समय आपके कार्य में काफी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं. किंतु किसी भी बात का अनुमान आप दूसरों को लगाने नहीं दे रहे हैं .अपने कुछ करीबी और अनुभवी व्यक्तियों के साथ आप इन परेशानियों का समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं. इस बात के चलते आप काफी व्यस्त रह सकते हैं.

आपकी व्यस्तता आपके जीवन साथी को चिढ़ा सकती हैं.किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए आप उच्च अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं. इस कार्य में जोखिम होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं. फिर भी आप इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का विश्वास अपने उच्च अधिकारियों को दिला सकते हैं. आपके आत्मविश्वास और योग्यता को देखते हुए आपको इस कार्य की योजना बनाने की जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों ने आपको दे दी है. इस बात से आपके करीबी लोग प्रसन्न होंगे.

स्वास्थ्य: किसी दवा के दुष्परिणामों के कारण बार-बार तबीयत खराब हो रही है. चिकित्सक से इस बात के लिए परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किसी नए और छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं.

रिश्ते: भाई के परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते है.

