Meen Tarot Rashifal 8 October 2025: आय में वृद्धि हो सकती है, बेरोजगारों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है

मीन (Pisces):-

Cards:- Two of Pentacles

पैसों को लेकर जीवन में संतुलन नजर आ रहा है खर्चे ज्यादा है और पैसों के स्रोत काम हो रहे हैं. इस समय अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण करने की कोशिश करें दूसरों की बातों में आकर या दूसरों की होड़ में चलते-चलकर बेफिजूल की चीजों पर किए गए खर्च आपको काफी परेशानी में डाल सकते हैं. कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत और पारिश्रमिक को लेकर दुविधा में है जितनी कि आप परिश्रम में क्या अपेक्षा कर रहे थे, उतना बारिश में प्राप्त न होने से मन व्याकुल हो उठा है.

जल्द ही किसी नई नौकरी की तलाश करेंगे जहां आपको अच्छा वेतन प्राप्त हो सके. इसके साथ ही आप किसी अन्य विषय से संबंधित कोई कार्य शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसमें आगे चलकर आपको आर्थिक लाभ हो सके एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की बात अपने किसी करीबी मित्र से कर सकते हैं. इस व्यवसाय में आप दोनों साझेदारी कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: कंधों में किसी भारी भारी चीज से चोट लगने के कारण सूजन आ सकती है. जिसके चलते आप दाएं हाथ से कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहे हैं. हमेशा ज्यादा लाभ प्राप्त करने का लालच आपसे कठिन परिश्रम करता चला आ रहा हैं.

रिश्ते: जीवन में आगे बढ़ते समय अपने प्रियजनों का साथ हमेशा बनाए रखें. अन्यथा सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने पर आप खुद को अकेला पाएंगे.

