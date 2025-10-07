Meen Tarot Rashifal 7 October 2025: छोटा धन निवेश कर सकते हैं, पसंद का जीवनसाथी मिल सकता है

मीन (Pisces):-

Cards:- The Sun



कुछ नए अवसर जल्द ही मिलते नजर आ रहे हैं. जिसके चलते आप काफी उत्साहित होंगे. प्रिय का विवाह प्रस्ताव आपको खुशियों से सराबोर कर देगा. आप अपने परिजनों को अपने प्रेम संबंध के बारे में बता सकते हैं. आपको विश्वास हैं,कि सभी लोग इस संबंध को अपनी स्वीकृति दे देंगे. संतान सुख की प्राप्ति हो सकती हैं. किसी कार्य में आ रही रुकावटें अब कम हो सकती हैं. धीरे धीरे उस कार्य में आपको अच्छी गति नजर आएगी. किसी बड़े बुजुर्ग से आपको संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मिल सकता हैं. जिसके चलते आप उस राशि से एक नई संपत्ति को खरीद सकते हैं. मित्र के साथ नए व्यवसाय को शुरू करने पर विचार कर सकते हैं.

इस व्यवसाय की शुरुआत काफी अच्छी हो सकती हैं. पर आगे चलकर आपको कुछ परेशानियां उठाना पड़ सकती हैं. जो आपकी ही किसी भूल के परिणाम स्वरूप हो सकता हैं. इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं. परिवार में किसी के या आपके विवाह की तैयारियां शुरू हो सकती हैं. जीवनसाथी आपकी पसंद का हो सकता हैं.

स्वास्थ्य: आंखों में कुछ समय से हो रही तकलीफ अब बढ़ने लगी हैं. जिसके चलते आंखों में सूजन आ सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. कुछ छोटे-छोटे धन निवेश कर सकते हैं.

रिश्ते: व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को अलग रखना आपके लिए जरूरी है. आवश्यकता से अधिक किसी का भी महत्व जीवन में संतुलन ला सकता है.

---- समाप्त ----