Meen Tarot Rashifal 7 November 2025: मीन राशि वाले लाभ प्राप्त करने वाली योजनाओं पर करेंगे काम, रुके हुए कार्य होंगे ठीक

मीन (Pisces):-

Cards:- The Empress

आने वाला समय आपके लिए काफी अनुकूलता लेकर आ रहा है. ऐसे नि:संतान दंपति जो अभी तक संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी नहीं कर पाए हैं. यह समय उनकी इस इच्छा को पूरी कर देगा. इस बात की संभावना बन रही हैं. किसी नए घर को खरीदने की इच्छा भी जल्द ही पूरी हो सकती है. कोई ऐसी मनोकामना जिसको काफी समय से पूरा करने का प्रयास कर रहे थे. उसके पूरे होने की उम्मीद पहले से अधिक बढ़ सकती है. आपके रुके हुए कार्य में धीरे-धीरे गति आई नजर आ रही है. अचानक से एक बड़ी धनराशि आपको पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हो सकती है. इस धनराशि का उपयोग आप एक छोटे कुटीर उद्योग की शुरुआत करने में लगा सकते हैं. आप अपने जीवन साथी को आर्थिक आर्थिक रूप से निर्भर बनाने का प्रयास कर सकते हैं. जिसके चलते उसके साथ छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. संतान की शिक्षा को लेकर बनी हुई परेशानी भी समाप्त होती नजर आएगी. नई नौकरी, नए संबंध और नए लोगों के साथ मित्रता हो सकती हैं. कुछ ऐसे कार्य जिनको करने से आपको परेशानी अनुभव हो सकती है. उन कार्यों को शीघ्र पूरा करके उन परेशानियों से खुद को बाहर आता हुआ देख सकेंगे. इस समय की गई मेहनत जल्द ही अच्छे प्रतिफल लेकर आएगी. और साथ ही आपके जीवन में नए अवसरों की प्राप्ति भी हो सकेगी.

स्वास्थ्य: गर्भवती महिलाएं इसमें अपना अच्छे से ध्यान रखने का प्रयास करें. खान-पान पर नियंत्रण और अच्छा आराम आपकी गर्भावस्था को सुखद बना सकता है.

आर्थिक स्थिति: कुछ अच्छी लाभ देने वाली योजनाओं पर कार्य कर सकते है.

रिश्ते: किसी को भी रिश्तों का अपना नाजायज फायदा न उठाने दें.

