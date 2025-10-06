scorecardresearch
 

Feedback

Meen Tarot Rashifal 6 October 2025: धन प्राप्ति हो सकती है, नए प्रेम संबंध बनेंगे

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 6 October 2025: उससे भी बाहर निकलने का समाधान अचानक से आपके सामने आ सकता हैं. आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आपका भाग्य पूरी तरह करवट ले रहा है.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-

Cards:- The Wheel of Fortune 

आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं, कि आपके आसपास की परिस्थितियों में बदलाव आना शुरू हो गया है. कुछ छोटे-छोटे बदलाव आपको जल्द ही आपके सामने आते नजर आएंगे. आपके कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का सहयोग आपको मिल सकता है. अभी तक जिस परिस्थिति में खुद को उलझा हुआ महसूस कर रहे थे. उससे भी बाहर निकलने का समाधान अचानक से आपके सामने आ सकता हैं. आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आपका भाग्य पूरी तरह करवट ले रहा है. ऐसे लोग जो आपके साथ बात करना भी पसंद नहीं कर रहे थे. आपसे दोस्ती करने की पेशकश कर सकते हैं. लंबे समय से जीवन में संतान सुख को लेकर परेशान हो रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है 
आर्थिक नुकसान हो सकता है, कार्यशैली में बदलाव लाएं 
जमा पूंजी संभाल कर रखें, अधिकारियों से मिल सकते हैं 
किसी को उधार ना दें, चीजों को सुलझाने का प्रयास करें 
कीमती उपहार मिल सकता है, सेहत परेशान कर सकती है 

कई अलग-अलग तरीकों से इस सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करते चले आ रहे हैं. पर अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाई. अचानक से आप इस खुशखबरी को प्राप्त कर सकेंगे. सब कुछ बदला सा महसूस करेंगे.  किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है. किसी ऐसे कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं. जो आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना दें. इस समय आप आगे भविष्य में अपने जीवन यापन को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं.  जिसका समाधान भी आप जल्द ही प्राप्त कर पाएंगे. ऐसा आप महसूस कर सकते हैं. 

Advertisement

स्वास्थ्य: अपने बढ़ते वजन को लेकर चिंतित हो सकते हैं व्यायाम,योगा और सैर से इस स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे. 

आर्थिक स्थिति: कुछ छोटे-छोटे साधनों से धन प्राप्ति हो सकती हैं. इस धन का सदुपयोग कर बचत कर सकते हैं. 

रिश्ते: किसी भी स्थिति में दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर इतना हावी न होने दें.  कि वह आपके जीवन को अपने अनुसार चलना शुरू कर दें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement