Meen Tarot Rashifal 6 November 2025: मेष राशि वाले नौकरी में पाएंगे पदोन्नति, साथ ही वेतन में मिलेगी बढ़ोतरी

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 6 November 2025: आपके खिलाफ कोई व्यक्ति  किसी वस्तु के चोरी करने का आरोप लगा सकता हैं. ये वस्तु कोई कीमती उपहार या महत्व पूर्ण कागजात भी हो सकते हैं. हालांकि आप पूरी तरह दोषमुक्त  हैं.

pisces horoscope
मीन (Pisces):-
Cards:- Queen of cups

इस समय किसी बात की कमी आपको असंतुष्ट बना रही हैं. सब सुख सुविधा होने के बाद भी सामने वाले का व्यवहार आपके प्रति खराब हो सकता हैं. इस समय किसी बड़े प्रकरण में फंसा हुआ पा रहे हैं. आपके खिलाफ कोई व्यक्ति  किसी वस्तु के चोरी करने का आरोप लगा सकता हैं. ये वस्तु कोई कीमती उपहार या महत्व पूर्ण कागजात भी हो सकते हैं. हालांकि आप पूरी तरह दोषमुक्त  हैं. फिर भी अपनी बेगुनाही का सबूत जुटाने का प्रयास कर रहे हैं. आपके परिवार के अन्य सदस्य भी आपकी इस स्थिति मदद कर सकते हैं. परिवार का सहयोग आपकी सकारात्मकता को बनाए रखें हुए है. इस बात से आप आश्वस्त हैं, कि जल्द ही खुद को इस समस्या से बाहर ले जायेंगे. संतान की प्राप्ति हो सकती है. खराब रिश्ते भी सुधरते नजर आएंगे. नौकरी में पदोन्नति के साथ अच्छी वेतन वृद्धि भी हो सकती हैं. कुछ लोगों के साथ हुई मित्रता के कारण  नए व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता हैं. कुछ समय  की मोहलत इस  प्रस्ताव को समझने और विचार करने के लिए ले सकते हैं. ताकि निर्णय जल्दबाजी या लापरवाही से न लिया जाएं. 

स्वास्थ्य: चेहरे पर किसी औषधि के चलते छोटी बड़ी फुंसियां हो सकती हैं. जिसके चलते आपको कुछ इंजेक्शन लगवाना पड़ सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: पिता से नए वाहन को खरीदने के लिए अच्छी खासी धन राशि मिल सकती हैं. 

रिश्ते: प्रिय के साथ अनबन हो सकती हैं. समय की कमी के चलते मुलाकात नहीं होने से प्रिय नाराज़ हो सकता हैं. 

