Meen Tarot Rashifal 5 October 2025: आर्थिक संकट से उबरेंगे, आदतों पर काबू रखें

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 5 October 2025: इस समय कुछ लोग आपकी सफलता पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं.  उनकी ईर्ष्या या जलन आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं.

मीन (Pisces):-

Cards:- The Chariot 

अपने जीवन पर अन्य लोगों का प्रभाव कम करने का प्रयास करेंगे. धीरे-धीरे अपने जीवन की सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं. सामने वाले की बातों को अनसुना ना करें. हो सकता हैं , कि उसमें से कोई बात आपके हित में बेहतर साबित हो. इस समय कुछ लोग आपकी सफलता पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं.  उनकी ईर्ष्या या जलन आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं. हालांकि यह बाधाएं बहुत बड़ी नहीं होगी. किंतु आपका ध्यान भटकने के लिए पर्याप्त हो सकती है.

अपने ध्यान को अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रखें. बीच-बीच में आने वाली  छोटी-मोटी रुकावटें आपको ज्यादा लंबे समय तक रोक नहीं पाएंगी. अपने प्रियजनों का सम्मान करें. उनके साथ अपने व्यवहार को नम्र रखें. यदि आपका प्रिय बार-बार किसी बात के लिए आपको मजबूर कर रहा है. तो उसको साफ लफ्जों में इस बात की चेतावनी दे दें कि वह आपके साथ अपने व्यवहार में नम्रता और सहजता लाएं. साथ ही अपनी जिंदगी आदतों पर भी काबू रखें. ऐसा कोई कार्य  जिनको करने के वक्त आपको कोई खुशी प्राप्त नहीं हो रही है. तो ऐसे कार्यों से बचकर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा. 

स्वास्थ्य: खान पान में सावधानी रखें. बाहर की चीज ज्यादा ना खाएं. बीमार पड़ने की संभावना बनी हुई है. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक संकट से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं. इस समय आपकी बचतपूंजी काफी काम आ सकती है. 

रिश्ते: ऐसे लोगों से दूर रहे जिनका उद्देश्य आपके जीवन में रुकावटें पैदा करना और आपके कार्यों शक बढ़ाना हो सकता है. 

---- समाप्त ----
