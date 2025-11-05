Meen Tarot Rashifal 5 November 2025: मीन राशि वाले नौकरी में पाएंगे तरक्की, नए रिश्ते की कर पाएंगे शुरुआत

मीन (Pisces):-

Cards:- The Star

नौकरी में कुछ अच्छे अवसर आते नजर आ रहे हैं. इसमें से कुछ अवसर पदोन्नति के साथ उच्च पद को प्राप्त करने का मौका दिला सकते हैं. इस बात से सभी लोग उत्साहित होंगे. कार्य क्षेत्र का वातावरण काफी गर्मजोशी और उमंग से भरपूर नजर आएगा. सभी लोग अपनी योग्यता और काबिलियत के साथ इन अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं. किसी बड़े बुजुर्ग के साथ अपने संबंधों को लेकर चिंतित हो सकते हैं. इसके चलते परिवार के अन्य सदस्य आपके साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ अपने रिश्ते को लेकर इस समय दुविधा में है. अतीत से आया कोई व्यक्ति आप दोनों के रिश्ते में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं. जिसका खामियाजा पूरे परिवार की शांति पर असर डाल सकता हैं. संतान की उच्च शिक्षा को लेकर अच्छे संस्थानों की तलाश कर सकते हैं. प्रिय के साथ अपने नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं. पूर्व में कुछ लोगों ने आप दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ा दी थी. जिसके चलते आप लोगों ने एक दूसरे से दूरी बढ़ा ली थी.

Advertisement

स्वास्थ्य: गले में खराश और सर्दी जुकाम आपके रातों की नींद खराब कर रहा है. इस समय आप घरेलू उपचार कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पिता की संपत्ति से एक बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद प्रसन्न कर सकती हैं.

रिश्ते: अपने गुरु के साथ किसी बड़े कार्य की शुरुआत कर सकते हैं.

---- समाप्त ----