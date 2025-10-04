Meen Tarot Rashifal 4 October 2025: पैसों को लेकर चिंता हो सकती है,साहस से काम लें

मीन(Pisces):-

Cards :- Strength

कोई भी स्थिति का सामना सामने वाला किस तरीके से करता है. यह उसके खुद के आत्मविश्वास पर निर्भर करता है.धीरे-धीरे हर प्रतिकूल परिस्थिति आपके अनुकूल होने हो सकती है. तथा आपको अपने कार्यों में मान सम्मान मिल सकता है.इस समय खुद को भयभीत या डरा हुआ ना महसूस करें. मन में यदि प्रेम और दया की भावना हो,तो असंभव परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त कर सकते हैं.कुछ ऐसा ही अभी आपके साथ हो रहा है.परिस्थितियों की विषमता के चलते आपने अपना धैर्य और संयम खो रहे हैं.

इस समय धैर्य और संयम बनाए रखें.जिससे विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी आप खुद को मजबूत पाएंगे. यदि किसी ने आपको धोखा दिया है.तथा आप इससे बुरी तरह आहत और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. तो सामने वाले के साथ विनम्र भाव से संबंध सुधारने की कोशिश करें.गलतफहमियां दूर करें और मन में माधुर्य लाते हुए दूरियां कम करने के प्रयास करें.अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता को बनाए रखना. क्रोध करना तो बहुत आसान हैं.किंतु विपरीत परिस्थितियों में शांतिपूर्ण तरीके से निबटना अत्यंत साहस का कार्य हैं.

स्वास्थ्य: क्रोध और गुस्से के कारण तनाव बढ़ता जा रहा हैं.इस कारण सिरदर्द हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों को लेकर कुछ चिंता हो सकती हैं.इस समय किसी को उधार न दें.

रिश्ते: अपने परिजनों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं.इससे मन को शांति प्राप्त होगी.



