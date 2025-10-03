scorecardresearch
 

Feedback

Meen Tarot Rashifal 3 October 2025: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, धनराशि उपहार में मिल सकती है

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 3 October 2025: यदि किसी की बातों से आपको काफी चिढ़ होती है.तो उस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को तटस्थ से बना लें.सामने वाला यदि आपसे कोई ऐसी बात कर रहा है .

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-

Cards:- The Sun

जीवन में आ रहा परिवर्तन नई सुबह की तरह महसूस कर सकते हैं.अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे.छोटी-छोटी बातों  पर दूसरे से नाराज होना आपके मन में दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न कर सकता हैं.कई बार कुछ बातों को नजरअंदाज करना आपके खुद के जीवन के लिए बेहतर होता है.इससे आपके मन में सकारात्मकता बनी रहती है.और आप कार्य को अच्छी गति से पूरा करने में व्यस्त बने रहते हैं.कार्य क्षेत्र में जल्दी कोई नई जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है.आपके उच्च अधिकारियों को पूर्ण भरोसा है कि आप इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं.यह वक्त आपके लिए उनके विश्वास को बनाए रखने का है.इस समय यदि कोई समस्या आपके समक्ष आ रही हैं.तो उसका निदान दूसरों से बातचीत करके किया जा सकता है.अपनी सफलता के घमंड में इतने चूर हो जाए.कि आप अपने सहयोगियों को कुछ समझे ही नहीं.लोगों की बातों को अनसुना करना कभी-कभी परेशानी उत्पन्न कर सकता है.यदि किसी की बातों से आपको काफी चिढ़ होती है.तो उस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को तटस्थ से बना लें.सामने वाला यदि आपसे कोई ऐसी बात कर रहा है .जो आपको समझ नहीं आ रही है तो उसे नजरअंदाज कर दें.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशि वालों का धन खर्च बढ़ सकता है, गुस्से पर कंट्रोल रखें 
आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, मित्र के घर जा सकते हैं 
पैसे की लेनदेन ना करें, कर्ज ले सकते हैं 
धन खर्च बढ़ेगा, नई संपत्ति खरीद सकते हैं 
तुला राशि वाले संपत्ति खरीद सकते हैं, वित्तीय मामलों में जल्दबाजी न करें 
Advertisement

स्वास्थ्य: बालों के झड़ने की परेशानी को लेकर चिंतित हो सकते हैं.किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाने पर विचार कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: पहले से आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होती नजर आ रही है.माता से एक बड़ी धनराशि उपहार में मिल सकती है.

रिश्ते: प्रिय के साथ छोटी सी लड़ाई हो सकती हैं.जिसके जिसके चलते सामने वाला आपको उपहार दे सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement