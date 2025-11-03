scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 3 November 2025: पैसों को बचा कर रखें, नकारात्मकता हावी न होने दें

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 3 November 2025: आपका स्थानांतरण किसी दूर के स्थान पर कर दिया जाएगा. दोनों ही स्थिति आपके करियर के लिए अच्छी साबित नहीं होगी. इस बात का डर आपके मन में सता रहा है.

मीन (Pisces):-
Cards:- The Moon
अपनी नौकरी को बचाए रखने का प्रयास कर सकते हैं. आपके कुछ सहयोगी ईर्ष्यावश आपके ख़िलाफ़ कुछ अफवाहें कार्य क्षेत्र में फैला सकते हैं.जिसके चलते उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं .इस बात की उम्मीद सामने वाले लोगों के मन में बनी  हैं.ऐसी स्थिति में या तो आपको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है या फिर आपका स्थानांतरण किसी दूर के स्थान पर कर दिया जाएगा. दोनों ही स्थिति आपके करियर के लिए अच्छी साबित नहीं होगी. इस बात का डर आपके मन में सता रहा है.

अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए आप कुछ ऐसे सबूत जुटाना का प्रयास कर सकते हैं. जिससे वह व्यक्ति दोषी साबित हो जाएं.आपकी छवि पुनः साफ हो जाए. हालांकि यह कार्य थोड़ा मुश्किल हो सकता है. किंतु असंभव नहीं है. धैर्य संयम के साथ यदि आप छोटी-छोटी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे. तो आप खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे. इस बात का विश्वास रखें.इस समय अपने ऊपर नकारात्मकता को हावी न होने दें. और अपने प्रयास पहले से अधिक मजबूत करें .


स्वास्थ्य: सर्दी जुकाम से खुद का बचाव करें. बार-बार होने वाला यह सर्दी जुकाम आपको किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या में डाल सकता है.

आर्थिक स्थिति: इस समय अपने पैसों को बचा कर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा. 

रिश्ते: प्रिय के साथ बहस हो सकती है. सामने वाले के समझाने के बाद इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे.

---- समाप्त ----
