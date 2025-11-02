Meen Tarot Rashifal 2 November 2025: कठोर निर्णय ले सकते हैं,धन निवेश ना करें

मीन (Pisces):-

Cards:- Two of Pentacles

परिवार में किसी के विवाह को लेकर हुए खर्चों के चलते आपकी आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो सकती हैं .इस समय आप अपनी आमदनी और खर्चों में संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे.आप ऐसा महसूस कर रहे हैं. कि यदि आप धन के खर्चे को लेकर थोड़े कठोर नहीं हुए. तो स्थिति आपके हाथ के बाहर जा सकती है. परिवार के छोटे सदस्य व्यर्थ की चीजों में काफी धन खर्च कर सकते हैं. इस बात को लेकर पारिवारिक वातावरण कलहपूर्ण हो सकता है.इस स्थिति को संभालने के लिए आप कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं.

हो सकता हैं,कि इन निर्णय से कुछ लोग सहमत ना हो. किंतु आप इस बात से आश्वस्त है कि इन निर्णय के कोई भी नकारात्मक परिणाम नहीं होंगे. इस समय अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ सकता है. अन्यथा किसी परिस्थिति में आप कुछ ऐसा कह या कर सकते हैं. जिस कारण कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं. जिसके चलते वह आपसे बात करना भी बंद कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: गले में खराश के लेकर के चलते काफी परेशान हो सकते हैं.घरेलू उपचार कर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे.

आर्थिक स्थिति: इस समय कुछ धन निवेशित करने की किसी योजना पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: कार्य क्षेत्र में अपने सरल और सहज व्यवहार के चलते उच्च अधिकारियों की प्रशंसा को प्राप्त कर सकते हैं.

