Meen Tarot Rashifal 1 October 2025: मीन राशि वाले न करें जल्दबाजी में कोई फैसला, सेहत रहेगी अच्छी

मीन (Pisces):-

Cards :- The Hanged Man

निराशा और कुंठित भावनाओं ने आपकी कमजोरी को उजागर कर दिया है. अपने स्वभाव में बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं. लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करेंगे. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा और चिडचिडाना आपकी आदत हो सकता है. अपनी इस आदत से बाहर निकाल कर अपने गुस्से पर काबू करने का प्रयास कर सकते हैं. जल्द ही जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आते नजर आएंगे. आपके विचारों की सकारात्मक इन बदलावों की बारिश आपके ऊपर कर सकती है. यदि कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी अनुभव कर रहे हैं. जल्द ही कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं. जिनको बाद में बदलना संभव होगा. इन निर्णय को लेते समय अपने धैर्य और संयम को बनाए रखें. जल्दबाजी और और लापरवाही से किसी भी निर्णय को ना लें. आगे चलकर निर्णय को बदलना आपके बस में भी नहीं होगा. कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को लेकर किसी सहयोगी के साथ अगर कोई झड़प हो चुकी है. तो उसको सुलझाने का प्रयास करें. ऐसी जगह जहां हम सब लोग साथ में कार्य करते हैं. वहां प्रेम और सद्भाव बना रहे तो बेहतर होता है.

स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए व्यायाम और योग का सहारा ले सकते हैं . अपने खान-पान में परहेज कर इस बात को और असरदायक बनाएंगे.

आर्थिक स्थिति: कहीं से अचानक से आया पैसा आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा ठीक कर सकता है. है

रिश्ते: जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दे . जरूरत से ज्यादा लोगों को मैं बदलाव लाना उनकी सही पहचान को खो सकता है.

