Meen Tarot Rashifal 1 November 2025: खान-पान पर नियंत्रण रखें, नई नौकरी पर विचार करेंगे

मीन (Pisces):-

Cards:- The Sun

कुछ लोगों के ईर्ष्यालु स्वभाव के चलते आप एक बड़ी परेशानी में पड़ते पड़ते बच सकते हैं.अचानक से कोई व्यक्ति आपको इस परेशानी से बाहर निकाल सकता हैं. यह व्यक्ति आपका कोई करीबी मित्र या प्रिय हो सकता हैं. इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए आप अपने ईश्वर का आभार व्यक्त करेंगे.साथ ही उस व्यक्ति का शुक्रिया भी करेंगे.जो आपके लिए इस समय मददगार बनकर आया है.अपनी जोखिम उठाने की आदत में परिवर्तन लाएं. और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें. कि किसी कार्य को करने से पूर्व में आने वाले जोखिम के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें.

कई बार कार्यों में आए हुए जोखिम आपके कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकते हैं. नई नौकरी की प्राप्ति की सूचना मिल सकती है.नि:संतान दंपतियों के लिए आने वाला समय संतान प्राप्ति की खुशखबरी लेकर आ सकता हैं.इस बात की संभावना प्रबल है. किसी नए घर को खरीदने की योजना भी पूरी हो सकती है.विदेश यात्रा का योग भी बनता नजर आ रहा है.इस समय आप वातावरण में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं. यह बदलाव आपके जीवन को अच्छी गति देंगे .साथ ही आपके कार्यों में सफलता प्राप्त करने के प्रतिशत को भी बढ़ा देंगे.

स्वास्थ्य: अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें. कुछ समय पूर्व लीवर की समस्या से आप ग्रस्त हो चुके हैं.

आर्थिक स्थिति: नई नौकरी पर विचार कर सकते हैं. इस नौकरी में आपको अच्छा वेतन प्राप्त न होने के कारण असंतोष हो सकता है.

रिश्ते: लोगों के साथ अपने रिश्तों में सुधार लाने का प्रयास करें किसी चीज को बिगाड़ना, उसको सुधारने से ज्यादा सरल होता है.

