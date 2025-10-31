आज 31 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: उधार का लेनदेन करें, लेनदेन में सजग रहें

मीन - सूझबूझ से आगे बढ़ने का प्रयास बनाए रखें. आय से अधिक खर्च बढ़े रहने का समय है. निवेश संबंधी प्रयासों में सक्रियता बनी रहेगी. करियर कारोबार का स्तर पूर्ववत् रहेगा. बाहर जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी. आवश्यक सूचनाएं मिल सकती हैं. परिस्थितियों पर नियंत्रण रखेंगे. दिखावे व विवाद से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. उधार का लेनदेन करें. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. कार्यां को स्पष्टता रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कामकाज पर फोकस रखेंगे. न्यायिक मामलों में चूक न करें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सतर्कता बरतें. बजट के अनुरूप आगे बढ़ें. विभिन्न प्रयासों में सुधार की कोशिश होगी. पेशेवरों से सहयोग मिलेगा. कामकाज में निरंतरता रहेगी. दूर देश के प्रयासों में गति आएगी. दिखावे में न आएं.

धन संपत्ति- खर्च पर अंकुश बढ़ाएं. कार्य विस्तार की सोच रहेगी. बड़ों की सलाह से चलेंगे. वित्त प्रबंधन बढ़ाएं. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं. पेशेवर मामलों में अतिरिक्त करने का भाव रहेगा. लाभ सामान्य बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- निजी मामलों में विनम्रता बढ़ाएं. प्रियजनों को समय दें. अपनों की खुशी का ख्याल रखें. महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन पर जाना संभव है. भेंट के अवसर बने रहेंगे. मन की बात कहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. अपनों के प्रति समर्पण बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- लोभ में न आएं. ठगी के शिकार होने से बचें. तैयारी से आगे बढ़ें. कार्यक्षेत्र में अतिउत्साह से बचें. लक्ष्य पर ध्यान दें. रुटीन कार्य तेज करें. समय प्रबंधन बढ़ाएं.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. दान धर्म बढ़ाएं. लेनदेन में सजग रहें.

