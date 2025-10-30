scorecardresearch
 

Feedback

आज 30 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: पेशेवर कामों की व्यस्तता रहेगी, ऐसा बीतेगा दिन

Aaj ka Meen Rashifal 30 October 2025, Pisces Horoscope Today: भेंटवार्ता में सावधान रहें. वैदेशिक मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें. जल्दबाजी न दिखाएं.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन - आर्थिक प्रयासों में अतिउत्साह न दिखाएं. वाणिज्यिक विषयों में सजगता बढ़ाएं. बजट की अनदेखी करने से बचें. रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे. नीति नियमों को बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यां को गति देंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. विनम्रता बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से मतभेद उभर सकते हैं. भेंटवार्ता में सावधान रहें. वैदेशिक मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर कार्यां में व्यस्तता रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. लेनदेन में ढिलाई न दिखाएं. बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. खर्च निवेश पर जोर रह सकता है. न्यायिक मामलों में सजग रहेंगे. धूर्तां से दूरी बनाकर रखें. बहस विवाद में न पड़ें.

सम्बंधित ख़बरें

मीन वालों को हर मामले में सफलता मिलेगी, गणेश जी की पूजा करें 
मीन: परिवार से सहयोग मिलेगा, तेजी से काम करने का समय है 
रुके हुए काम बनेंगे, उपाय- किसी मंदिर में मिसरी दान करें 
कामकाजी भेंट में सफल हांगे, पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे 
आपका सम्मान बढ़ेगा, उपाय- गाय को रोटी खिलाएं 

प्रेम मैत्री- स्वजनों की खामियों को अनदेखा करें. भावनात्मक प्रयासों में धैर्य दिखाएं. व्यक्तिगत संबंधों में सहज रहेंगे. मित्रों संग सक्रियता सहजता रखेंगे. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. करीबियों को उपहार देंगे. सबके लिए अधिकाधिक करने का भाव बढ़ा रहेगा. संकोच बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- वादविवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. योजनाओं पर अमल बढ़ाएं. रहन-सहन सामान्य रहेगा. बात ध्यान से सुनें. आवेश में निर्णय न लें.

Advertisement

शुभ अंक : 3 और 6

शुभ रंग : स्वर्ण के समान

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. विनम्र रहें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement