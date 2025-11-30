scorecardresearch
 
आज 30 नवंबर 2025 मीन राशिफल: सबका भरोसा जीतेंगे, धैर्य से कार्य करेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 30 November 2025, Pisces Horoscope Today: चर्चा संवाद मेंं सजग रहेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे. धैर्य से कार्य करेंगे. वाणी व्यवहार सरल रहेगा.

मीन - रचनात्मक कार्य गति लेंगे. अनोखे अंदाज से कार्य करेंगे. लोगों प्रभाव में बनाए रखने में सफल रहेंगे. लोगों का साथ सानिध्य बना रहेगा. करीबियों से सीख सलाह रखेंगे. जरूरी बातों को अनदेखा न करें. साझीदारों में भरोसा बनाए रहेंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. कला कौशल संवारने की भावना बढ़ेगी. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद मेंं सजग रहेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे. धैर्य से कार्य करेंगे. वाणी व्यवहार सरल रहेगा. कार्यों में तेजी रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज उम्दा बना रहेगा. आर्थिक एवं सामाजिक स्तर बेहतर होगा. आकर्षक प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे. व्यापार में सजगता रखेंगे. पेशेवर सहायक रहेंगे. अनुकूलन पर जोर देंगे.

धन संपत्ति- अर्थ व्यापार संवार पाएगा. वित्तीय लक्ष्यों को साधने पर जोर रहेगा. लाभ प्रतिशत को बढ़ाने में आगे होंगे. प्रबंधकीय निर्देशों का सम्मान करेंगे. पेशेवर मामलों में फोकस बनाए रखेंगे. नीति नियम का पालन करेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. आपसी संवाद में उत्साह दिखाएंगे. प्रेम स्नेह से परिजनों का समर्थन पाएंगे. रिश्तेदारों के प्रति सम्मान का भाव बनाए रखेंगे. घर परिवार से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों में मिठास रहेगी. जरूरी सूचना मिल सकती है. लोगों को जोड़ने की कोशिश रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका भरोसा जीतेंगे. लक्ष्य से समझौता नहीं करें. सामंजस्यता बढ़ाएं. स्वास्थ्य पर जोर रखें. प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : स्वर्ण समान

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. नवीनता पर जोर दें.
 

---- समाप्त ----
