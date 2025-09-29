scorecardresearch
 

आज 29 सितंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले आर्थिक गतिविधियों में पाएंगे सक्रियता, सेहत में होगा सुधार

Aaj ka Meen Rashifal 29 September 2025, Pisces Horoscope Today: भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. कार्य व्यापार में तेजी से रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास अपेक्षा से अच्छे बनेंगे. अधिकारियों के समर्थन से सभी कार्यों में लाभ होगा.

मीन - सत्ता के साथ से श्रेष्ठ कार्यों को उचित दिशा देने में सफल रहेंगे. समकक्षों से करीबी बढ़ाने में मदद मिलेगी. पद प्रतिष्ठा के मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. कार्य व्यापार में तेजी से रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास अपेक्षा से अच्छे बनेंगे. अधिकारियों के समर्थन से सभी कार्यों में लाभ होगा. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. नवीन आर्थिक स्त्रोत निर्मित होंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर देंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. कार्यगति तेज बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विविधि प्रयासों में आगे रहेंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी दिखाएंगे. विविध उपलब्धियां बढ़ेंगी. कामकाज में उछाल के संकेत हैं. उम्मीद के अनुरूप रखेंगे. लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- प्रबंधन प्रशासन के कार्य संवरेंगे. लाभ उत्तम रहेगा. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ेगी. व्यावसायिक संबंध संवरेंगे. आकर्षक प्रस्ताव व समर्थन पाएंगे. योजनाओं में गति आएगी. सम्मान बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- सहयोग और विश्वास बनाए रखेंगे. भावनात्मक दृढ़ता बनी रहेगी. अपनों के साथ खुशियों को साझा करेंगे. घर में हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. अपनों के लिए प्रयास करेंगे. सौदर्यबोध बढ़ेगा. सामंजस्य बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यव्यवस्था पर जोर होगा. आत्मअनुशासन बढ़ेगा. विनम्रता से काम लेंगे. अनुबंधों में आगे बढ़ेंगे. रोग दोष दूर होंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा.

शुभ अंक : 2 और 3

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशती का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. स्पष्टता बढ़ाएं.

