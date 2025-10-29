आज 29 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: मीन वालों को हर मामले में सफलता मिलेगी, गणेश जी की पूजा करें

मीन - आर्थिक लाभ के अवसरों को बेहतर बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में उछाल के अवसर बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा. मित्रों से भेंट हो सकती है. साख सम्मान में वृद्धि होगी. कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा. आधुनिक विषयों में सहज रहेंगे. बड़े लक्ष्य साधने की कोशिश रहेगी. कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. परिजनों से भेंट होगी. अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं. महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे. प्रशासनिक कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- चहुंओर उन्नति से उत्साह बना रहेगा. नेतृत्व के मामले संवार लेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. लक्ष्य पाने की सोच रखेंगे. वाणिज्यिक सफलताएं बढ़त पर रहेंगी. सभी का सहयोग रहेगा.

धन संपत्ति- धन संपत्ति के मामले सकारात्मक रहेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. लाभ इच्छित बना रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों को समर्थन मिलेगा. अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधकीय कार्यों में अनुकूलन बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- करीबियों के साथ आवश्यक सूचना साझा करेंगे. मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. मित्रों के साथ स्मरणीय पल बनेंगे. परिवार में सुख साझा करेंगे. रिश्तों में प्रभावी रहेंगे. प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. विविध मामलों में तेजी लाएंगे. अपनों के साथ सुख बांटेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध मामले पक्ष में बनेंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. यवहार में मिठास रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

शुभ अंक : 2 और 3

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : गणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न बांटें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सक्रिय रहें.



