आज 29 नवंबर 2025 मीन राशिफल: संसाधन बढ़ाएंगे, उधार के लेनदेन से बचें

मीन - आर्थिक लेनदेन में नए लोगों से सजग रहें. ठगों से दूरी बनाए रखें. नेटबैंकिंग में सावधानी बरते हैं. बजट से अधिक खर्च होने की आशंका है. निवेश की अधिकता बनी रहेगी. वैदेशिक कार्योंं में रुचि रखेंगे. रिश्तों में संपर्क बेहतर होगा. कार्यकारी मामले लंबित रहेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. लेनदेन पर ध्यान देंगे. न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. कामकाज सामान्य रहेगा. जोखिम लेने से बचें.

नौकरी व्यवसाय- भेंट चर्चा व अनुबंधों में जिद से बचें. बजट की अनदेखी न करें.बड़प्पन से काम लें. विदेश यात्रा की स्थिति बनी रहेगी. कामकाजी मामले पूर्ववत् रहेंगे. न्यायिक विषयों में गति आएगी. जिम्मेदारियों को निभाए.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मध्यम बना रहेगा. आय सीमित रहेगी. खर्च पर अंकुश बढ़ाएं. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. भौतिक सुविधाएं व संसाधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचें. नियमों का पालन बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- बड़ों की सीख सलाह का पालन करेंगे. संबंधियों के साथ खुशियां बांटेंगे. रिश्तों में गंभीरता बनाए रखेंगे. चर्चा वार्ता में उतावली से बचेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. विवेक बढ़ाएंगे. हर्ष आनंद से घर का वातावरण प्रभावपूर्ण रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सामान्य रहें. स्वास्थ्य की अनदेखी न करें. लापरवाही से बचें. त्याग भावना बनाए रखें. विरोधी सक्रियता बनाए रहेंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 8

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. जल्दी न करें.

