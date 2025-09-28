आज 28 सितंबर 2025 मीन राशिफल: आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा, यात्रा की संभावना रहेगी

मीन - भाग्य से हर क्षेत्र में श्रेष्ठ परिणाम पाएंगे. वित्तीय उपलब्धियां बढ़ेंगी. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान ओर प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. अपनों से किए वादे पूरे करेंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देंगे.योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. आस्था अध्यात्म में रुचि लेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. परिजनों का सहयोग मिलेगा. समकक्षों के सहयोग से श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. यात्रा की संभावना रहेगी. हित संरक्षण बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी. साहस बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी.. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. योजनाबद्ध ढंग से कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितों पर ध्यान देंगे. सत्ता के मामले गति पाएंगे. अनुबंधों में सक्रियता 1लाएंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां में सकारात्मक बढ़ेगी. आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में उत्साह बना रहेगा. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. संबंधों में मजबूती आएगी. प्रेम स्नेह में सुधार होगा. विभिन्न मामलों में गति आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. सहयोग का भाव रहेगा. शैक्षिक मामले संवरेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. गरीब की सहायता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----