scorecardresearch
 

Feedback

आज 28 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: कामकाजी भेंट में सफल हांगे, पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 28 October 2025, Pisces Horoscope Today: आर्थिक सहजता बनी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. प्रबंधन की स्थिति बेहतर रहेगी. लाभ व्यापार संवार पाएगा. योजनाएं आकार लेंगी. कामकाजी भेंट में सफल हांगे. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन- कार्यक्षेत्र में प्रबंधन के प्रयासों में सक्रियता बनी रहेगी. लाभ में वृद्धि के संकेत हैं. पद प्रभाव बढ़ा रहेगा. करियर कारोबार में समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. विस्तार कार्यों पर फोकस रखेंगे. विभिन्न प्रबंधकीय मामलों में सक्रियता रखेंगे. करियर कारोबार में बड़ी उपलब्धि बन सकती है. शासन से संबंधी निर्णय लेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. समकक्ष सहयोगी होंगे. वरिष्ठों से सहकार बढ़ाएंगे. वातावरण अनुकूल बना रहेगा. विभिन्न मामलों में उत्साह बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रशासन के कार्या में तेजी आएगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. कामकाज में लक्ष्य साधने पर जोर होगा. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. सरकारी विषयों को गति देंगे. कामकाजी प्रभाव में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- आर्थिक सहजता बनी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. प्रबंधन की स्थिति बेहतर रहेगी. लाभ व्यापार संवार पाएगा. योजनाएं आकार लेंगी. कामकाजी भेंट में सफल हांगे. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

आपका सम्मान बढ़ेगा, उपाय- गाय को रोटी खिलाएं 
आदरभाव बनाए रखेंगे, वरिष्ठ प्रभावित होंगे 
मीन: पूरी योजना से काम करने का दिन है, किसी काम में व्यस्त रहेंगे 
आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा और प्रभाव रखेंगे 
मीन: लोगों से उलझने से बचें, हर काम सावधानी से करें 

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बल पाएगा. रिश्तों में मिठास रहेगी. अपनों के लिए समय निकालेंगे. आदरभाव बनाए रखेंगे. निजी मामलों में धैर्य रखेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. मन के रिश्तों को संवारेंगे. सबके संरक्षण का भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सुविधाओं में वृद्धि होगी. अनुशासन बनाए रखेंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. बड़़प्पन से काम लेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहकार रखें. संवाद संवारें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement